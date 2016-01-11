5 марта заканчивается проектный срок эксплуатации третьего энергоблока Запорожской АЭС. В соответствии с законодательством Украины эксплуатирующей организацией заранее был выбран вариант подготовки к продлению эксплуатации, который предусматривает остановку энергоблока после завершения проектного срока эксплуатации, осуществление организационно-технических мероприятий для продления эксплуатации и возобновление эксплуатации.В рамках реализации выбранного варианта 2 марта 2016 ГП " НАЭК " Энергоатом " обратилось в Госатомрегулирования с Заявлением о внесении изменений в лицензии ЭО №000196 с целью эксплуатации энергоблока № 3 ЗАЭС в период с 05.03.2016 г. в остановленном состоянии с полной выгрузкой топлива из активной зоны в приреакторный бассейн выдержки для выполнения необходимых для продления мероприятий в соответствии с согласованным Госатомрегулирования техническим решением " О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №3 ОП ЗАЭС после 29 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации " 03.МР.00.ТР.2318 от 11.01.2016.Заслушав доклады о текущем состоянии выполнения работ по продлению срока эксплуатации энергоблока №3 Запорожской АЭС, Коллегией было констатировано, что эксплуатирующей организацией обоснована возможность эксплуатации энергоблока №3 ЗАЭС только в остановленном состоянии с выгруженным из активной зоны реактора ядерным топливом.Как сообщает информационный центр ОП "ЗАЭС", рассмотрение вопроса о возобновлении эксплуатации энергоблока №3 Запорожской АЭС на энергетических уровнях мощности возможно только при следующих условиях:1. Завершение разработки и проведения государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности.2. Выполнение в согласованных Госатомрегулированием объемах мероприятий:- Квалификации оборудования на " жесткие " условия окружающей среды и сейсмические воздействия;- Подтверждение устойчивости к воздействию землетрясения для оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, обеспечивающих выполнение основных функций безопасности;- Устранение или компенсация отступлений от требований норм, правил и стандартов по ЯРБ;- Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций;- Продление срока эксплуатации корпуса реактора, внутрикорпусных устройств, защитной оболочки, теплообменников аварийного расхолаживания, теплообменников расхолаживания бассейна выдержки, оборудования и трубопроводов 1-го контура, трубопроводной арматуры и насосного оборудования реакторного отделения, резервных дизель-электростанций и разработки мероприятий по управлению их старением.