Состоялось заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, на котором был рассмотрен вопрос о состоянии выполнения работ по продлению срока эксплуатации энергоблока №3 Запорожской АЭС.
5 марта заканчивается проектный срок эксплуатации третьего энергоблока Запорожской АЭС. В соответствии с законодательством Украины эксплуатирующей организацией заранее был выбран вариант подготовки к продлению эксплуатации, который предусматривает остановку энергоблока после завершения проектного срока эксплуатации, осуществление организационно-технических мероприятий для продления эксплуатации и возобновление эксплуатации.
В рамках реализации выбранного варианта 2 марта 2016 ГП "НАЭК "Энергоатом" обратилось в Госатомрегулирования с Заявлением о внесении изменений в лицензии ЭО №000196 с целью эксплуатации энергоблока № 3 ЗАЭС в период с 05.03.2016 г. в остановленном состоянии с полной выгрузкой топлива из активной зоны в приреакторный бассейн выдержки для выполнения необходимых для продления мероприятий в соответствии с согласованным Госатомрегулирования техническим решением "О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №3 ОП ЗАЭС после 29 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации" 03.МР.00.ТР.2318 от 11.01.2016.
Заслушав доклады о текущем состоянии выполнения работ по продлению срока эксплуатации энергоблока №3 Запорожской АЭС, Коллегией было констатировано, что эксплуатирующей организацией обоснована возможность эксплуатации энергоблока №3 ЗАЭС только в остановленном состоянии с выгруженным из активной зоны реактора ядерным топливом.
Как сообщает информационный центр ОП "ЗАЭС", рассмотрение вопроса о возобновлении эксплуатации энергоблока №3 Запорожской АЭС на энергетических уровнях мощности возможно только при следующих условиях:
1. Завершение разработки и проведения государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности.
2. Выполнение в согласованных Госатомрегулированием объемах мероприятий:
- Квалификации оборудования на "жесткие" условия окружающей среды и сейсмические воздействия;
- Подтверждение устойчивости к воздействию землетрясения для оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, обеспечивающих выполнение основных функций безопасности;
- Устранение или компенсация отступлений от требований норм, правил и стандартов по ЯРБ;
- Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций;
- Продление срока эксплуатации корпуса реактора, внутрикорпусных устройств, защитной оболочки, теплообменников аварийного расхолаживания, теплообменников расхолаживания бассейна выдержки, оборудования и трубопроводов 1-го контура, трубопроводной арматуры и насосного оборудования реакторного отделения, резервных дизель-электростанций и разработки мероприятий по управлению их старением.
5 марта заканчивается проектный срок эксплуатации третьего энергоблока Запорожской АЭС. В соответствии с законодательством Украины эксплуатирующей организацией заранее был выбран вариант подготовки к продлению эксплуатации, который предусматривает остановку энергоблока после завершения проектного срока эксплуатации, осуществление организационно-технических мероприятий для продления эксплуатации и возобновление эксплуатации.
В рамках реализации выбранного варианта 2 марта 2016 ГП "НАЭК "Энергоатом" обратилось в Госатомрегулирования с Заявлением о внесении изменений в лицензии ЭО №000196 с целью эксплуатации энергоблока № 3 ЗАЭС в период с 05.03.2016 г. в остановленном состоянии с полной выгрузкой топлива из активной зоны в приреакторный бассейн выдержки для выполнения необходимых для продления мероприятий в соответствии с согласованным Госатомрегулирования техническим решением "О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №3 ОП ЗАЭС после 29 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации" 03.МР.00.ТР.2318 от 11.01.2016.
Заслушав доклады о текущем состоянии выполнения работ по продлению срока эксплуатации энергоблока №3 Запорожской АЭС, Коллегией было констатировано, что эксплуатирующей организацией обоснована возможность эксплуатации энергоблока №3 ЗАЭС только в остановленном состоянии с выгруженным из активной зоны реактора ядерным топливом.
Как сообщает информационный центр ОП "ЗАЭС", рассмотрение вопроса о возобновлении эксплуатации энергоблока №3 Запорожской АЭС на энергетических уровнях мощности возможно только при следующих условиях:
1. Завершение разработки и проведения государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности.
2. Выполнение в согласованных Госатомрегулированием объемах мероприятий:
- Квалификации оборудования на "жесткие" условия окружающей среды и сейсмические воздействия;
- Подтверждение устойчивости к воздействию землетрясения для оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, обеспечивающих выполнение основных функций безопасности;
- Устранение или компенсация отступлений от требований норм, правил и стандартов по ЯРБ;
- Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций;
- Продление срока эксплуатации корпуса реактора, внутрикорпусных устройств, защитной оболочки, теплообменников аварийного расхолаживания, теплообменников расхолаживания бассейна выдержки, оборудования и трубопроводов 1-го контура, трубопроводной арматуры и насосного оборудования реакторного отделения, резервных дизель-электростанций и разработки мероприятий по управлению их старением.
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