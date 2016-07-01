Авария произошла около часа назад по улице Святого Николая (бывшая Артема).
Дорогу не поделили "ВАЗ" и "Тойота". Как сообщили "Индустриалке" а пресс-службе патрульной полиции Запорожья, "ВАЗ" догнал иномарку. На место ДТП выезжал экипаж патрульных, однако водители все решили сами, составив европротокол.
В ДТП никто не пострадал.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области машина сбила ребенка.
Читайте также: В Запорожье столкнулись две иномарки.
Фото: Oleksii Zasoba
Дорогу не поделили "ВАЗ" и "Тойота". Как сообщили "Индустриалке" а пресс-службе патрульной полиции Запорожья, "ВАЗ" догнал иномарку. На место ДТП выезжал экипаж патрульных, однако водители все решили сами, составив европротокол.
В ДТП никто не пострадал.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области машина сбила ребенка.
Читайте также: В Запорожье столкнулись две иномарки.
Фото: Oleksii Zasoba
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