За неделю в Запорожской области увеличилось количество безработных граждан.
Еще неделю назад на одну вакансию в нашем регионе претендовали 35 человек, то на сегодняшний день уже - 38 безработных.
Как сообщает Запорожский областной центр занятости, в нашем регионе числится 25,5 тыс. безработных, а вакансий - 676. Так, на одно свободное рабочее место претендовало 38 человек.
В центры занятости нашей области безработных также стало обращаться больше, ежедневно - около 200 граждан.
Как писала "Индустриалка", названы ТОП самых популярных вакансий месяца в Украине.
Читайте также: Только каждый пятый украинец уверен в завтрашнем дне.
Еще неделю назад на одну вакансию в нашем регионе претендовали 35 человек, то на сегодняшний день уже - 38 безработных.
Как сообщает Запорожский областной центр занятости, в нашем регионе числится 25,5 тыс. безработных, а вакансий - 676. Так, на одно свободное рабочее место претендовало 38 человек.
В центры занятости нашей области безработных также стало обращаться больше, ежедневно - около 200 граждан.
Как писала "Индустриалка", названы ТОП самых популярных вакансий месяца в Украине.
Читайте также: Только каждый пятый украинец уверен в завтрашнем дне.
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