Ему делегировались полномочия в сферах государственной регистрации физических лиц, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, государственной регистрации юридических лиц и физических лиц–предпринимателей.Департамент провел масштабную работа по налаживанию системы приема граждан в районах города. На сегодня прием граждан значительно расширился благодаря сотрудничеству с Центрами предоставления административных услуг.Так, например, в настоящее время прием от горожан документов на регистрацию прав на недвижимость проводится в 5 филиалах центров предоставления административных услуг города. Они находятся по адресам: бульвар Центральный, 27, ул.Лизы Чайкиной, 56, ул. Кияшко, 22, ул.Чумаченко, 32, ул.Украинская, 50.А раньше, до передачи этих функций местной власти, прием осуществлялся по одному адресу в городе.Для удобства юридических лиц и физических лиц-предпринимателей прием документов осуществляется также как непосредственно в отделах государственной регистрации, которые располагаются в 7-ми районных администрациях городского совета, так и в 5-ти филиалах центров предоставления административных услуг города.- Мы провели масштабную работу, чтобы ликвидировать очереди, — рассказал директор департамента регистрационных услуг Запорожского городского совета Тарас Кириченко. — Это и взаимодействие с Центрами предоставления админуслуг, и подписание договоров с управлением соцзащиты горсовета про электронный документооборот. На сегодня очередей у нас нет, а если и бывают, то ситуативно, небольшие 3-4 человека. Решению проблемы с очередью поспособствовало и внедрение электронных технологий, есть электронная очередь. На сайте нашего департамента drp.zp.ua можно записаться заранее на определенное время. Заранее можно заказать и некоторые виды справок.Тарас Кириченко также рассказал, что сейчас ведется работа над внедрением системы BankID, чтобы люди, зайдя на сайт, могли идентифицировать свою личность и получать некоторые виды услуг, которые не требуют непосредственного пребывания человека в органе регистрации.