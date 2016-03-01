В ходе заседания исполкома городского совета был предоставлен отчет управления социальной защиты населения городского совета об их выполнении за 2016 год.Начальник управления социальной защиты населения городского совета Ольга Полковникова отметила, что за отчетный период, в рамках реализации Городской комплексной программы социальной защиты населения Запорожья, разного рода материальную помощь получили порядка 15 тыс. человек.Среди них дети, а также представители таких категорий населения, как инвалиды, ветераны войны и труда и другие. В том числе выплачена материальная помощь на лечение 2087 людям (амбулаторное, дорогостоящее, замену искусственного кристаллика глаза, зубопротезирование и по личным обращениям в управление). Адресная целевая помощь предоставлена 8580 горожанам. Кроме того в 2016 году размер некоторых видов выплат был увеличен до 1000 грн.С октября 2016 года в областном центре, по инициативе городского головы Владимира Буряка, реализуется программа социальной защиты населения Запорожья " С теплом к людям " на 2016-2017 годы. Ее цель – усилить социальную защиту населения в условиях повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Программа представляет собой комплекс мероприятий, которые осуществляются на местном уровне в дополнение к государственному социальному обеспечению, а именно по предоставлению жилищных субсидий. Дополнительную помощь от города смогли получить порядка тридцати тысяч запорожских семей.Еще одно направление работы с социально незащищенными категориями граждан – организация общественных работ, как социальной поддержки для безработных. Финансирование организации работ в 2016 году осуществлялось за счет средств городского бюджета и Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины. На оплату труда безработных было направлено 405,246 тыс. грн. из бюджета города и 744,307 тыс. грн. средств фонда.Городские социальные программы, направленные на поддержку самых малообеспеченных и социально незащищенных горожан продолжают реализовываться и в 2017 году, сообщает сайт мэрии.