На Песках мужчине проткнули ножом грудную клетку.
59-летний пьяный запорожец пришел домой и потерял сознание. Как выяснилось, его ударили ножом возле сердца.
Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на остановке мужчине приставили нож к горлу.
Читайте также: В запорожском магазине в очереди подрезали мужчину.
59-летний пьяный запорожец пришел домой и потерял сознание. Как выяснилось, его ударили ножом возле сердца.
Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на остановке мужчине приставили нож к горлу.
Читайте также: В запорожском магазине в очереди подрезали мужчину.
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