Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сегодня, во время встречи с медработниками и общественностью Запорожья, пыталась развеять мифы относительно процесса реорганизации службы скорой медицинской помощи.
- Перш за все ми повинні налагодити роботу диспетчерської служби, аби розуміти, скільки часу піде у лікарів, щоб доїхати до хворого, - отметила Ульяна Супрун. - Окремо нам необхідний колл-центр, на який людина зможе зателефонувати і отримати консультацію, а не одразу викликати “швидку” з будь-якими соплями.
Так, з 9,5 мільйонів викликів “швидкої” тільки два мільйони людей були госпіталізовані. Інші сім мільйонів — це виклики, за якими лікарі впоралися на місті або виклики, де взагалі можна було обійтися без “швидкої”. Нам треба знижувати відсоток таких викликів, щоб наша “швидка” не виїжджала на непрофільний виклик. Через це ми можемо зіткнутися з тим, що коли фахівець буде потрібен людині з інфарктом, він буде лікувати нежить.
Ми хочемо, щоб людина мала доступ до свого сімейного лікаря і могла звернутися в колл-центр і там отримала всю інформацію, а “швидку” викликала тільки по дійсно необхідним причинам.
Министр здравоохранения подчеркнула, что создать систему парамедиков планируют через пять лет, но при этом увольнять никого из нынешних специалистов не собираются.
- Фахівці, які сьогодні працюють на “швидких”, мають пройти спеціальне навчання, щоб вони могли надавати допомогу по невідкладному стану людині. Такі спеціалісти у інших країнах називаються парамедики. Ці фахівці навчаються три роки і четвертий рік вони проходять інтернатуру на “швидкій”, - объяснила Ульяна Супрун. - В той же час, ми почнемо навчати в коледжах парамедиков, які потім будуть брати досвід у сьогоднішніх фахівців.
В результате нынешние врачи "скорой" за счет повышения квалификации должны будут получать более высокую зарплату.
Кроме того, параллельно с реорганизацией службы скорой медицинской помощи всем необходимым будут оборудовать специальные отделения в больницах, куда будет поступать больной и где ему будут оказывать лечение до перевода в реанимацию или профильное отделение.
Как писала "Индустриалка", Запорожские медики выступили против шоковой терапии для службы скорой помощи
Фото автора
- Перш за все ми повинні налагодити роботу диспетчерської служби, аби розуміти, скільки часу піде у лікарів, щоб доїхати до хворого, - отметила Ульяна Супрун. - Окремо нам необхідний колл-центр, на який людина зможе зателефонувати і отримати консультацію, а не одразу викликати “швидку” з будь-якими соплями.
Так, з 9,5 мільйонів викликів “швидкої” тільки два мільйони людей були госпіталізовані. Інші сім мільйонів — це виклики, за якими лікарі впоралися на місті або виклики, де взагалі можна було обійтися без “швидкої”. Нам треба знижувати відсоток таких викликів, щоб наша “швидка” не виїжджала на непрофільний виклик. Через це ми можемо зіткнутися з тим, що коли фахівець буде потрібен людині з інфарктом, він буде лікувати нежить.
Ми хочемо, щоб людина мала доступ до свого сімейного лікаря і могла звернутися в колл-центр і там отримала всю інформацію, а “швидку” викликала тільки по дійсно необхідним причинам.
Министр здравоохранения подчеркнула, что создать систему парамедиков планируют через пять лет, но при этом увольнять никого из нынешних специалистов не собираются.
- Фахівці, які сьогодні працюють на “швидких”, мають пройти спеціальне навчання, щоб вони могли надавати допомогу по невідкладному стану людині. Такі спеціалісти у інших країнах називаються парамедики. Ці фахівці навчаються три роки і четвертий рік вони проходять інтернатуру на “швидкій”, - объяснила Ульяна Супрун. - В той же час, ми почнемо навчати в коледжах парамедиков, які потім будуть брати досвід у сьогоднішніх фахівців.
В результате нынешние врачи "скорой" за счет повышения квалификации должны будут получать более высокую зарплату.
Кроме того, параллельно с реорганизацией службы скорой медицинской помощи всем необходимым будут оборудовать специальные отделения в больницах, куда будет поступать больной и где ему будут оказывать лечение до перевода в реанимацию или профильное отделение.
Как писала "Индустриалка", Запорожские медики выступили против шоковой терапии для службы скорой помощи
Фото автора
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