В Акимовском профессиональном аграрном лицее ученикам выплатили лишней материальной помощи и поощрений на сумму более чем 100 тыс.
Во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности государственного учебного заведения специалисты выявили нарушения, которые привели к потерям на сумму 206 тыс. грн.
В частности, в учебном заведении в течение 2014 и 2015 годов ученикам выплачивали завышенную материальную помощь и поощрения. В лицее использовали более 22 тыс. грн из бюджета области на обучение по государственному заказу учеников, которые ранее уже получили рабочие специальности за бюджетные средства в других заведениях. В добавок к этому, в учреждении излишне выплатили зарплату, пособия, компенсацию на приобретение одежды и обуви, а также за счет общего фонда оплатили коммунальные услуги, которые должны оплачиваться за счет специального фонда. Из-за нарушений было потрачено более 71 тыс. грн.
В результате, за несоблюдение законодательства четырех должностных лиц учебного заведения привлекли к административной ответственности.
О результатах ревизии проинформированы сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области руководитель предприятия остался должен миллионы.
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Во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности государственного учебного заведения специалисты выявили нарушения, которые привели к потерям на сумму 206 тыс. грн.
В частности, в учебном заведении в течение 2014 и 2015 годов ученикам выплачивали завышенную материальную помощь и поощрения. В лицее использовали более 22 тыс. грн из бюджета области на обучение по государственному заказу учеников, которые ранее уже получили рабочие специальности за бюджетные средства в других заведениях. В добавок к этому, в учреждении излишне выплатили зарплату, пособия, компенсацию на приобретение одежды и обуви, а также за счет общего фонда оплатили коммунальные услуги, которые должны оплачиваться за счет специального фонда. Из-за нарушений было потрачено более 71 тыс. грн.
В результате, за несоблюдение законодательства четырех должностных лиц учебного заведения привлекли к административной ответственности.
О результатах ревизии проинформированы сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области руководитель предприятия остался должен миллионы.
Читайте также: Запорожские студенты не всегда могут воспользоваться налоговой скидкой.
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