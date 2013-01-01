В пгт Кушугум легковушка сбила 14-летнюю девочку.
ДТП произошло днем.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье столкнулись две иномарки.
Читайте также: В Запорожье пьяный водитель на легковушке чуть не влетел в роддом.
ДТП произошло днем.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье столкнулись две иномарки.
Читайте также: В Запорожье пьяный водитель на легковушке чуть не влетел в роддом.
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