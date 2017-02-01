В Мелитопольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области обратились граждане, получившие в наследство частный дом, расположенный по переулку Панаса Мирного в Мелитополе. Они рассказали, что дом некоторое время пустовал и из него неизвестные вынесли разные вещи, бытовую технику и оборудование.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты-криминалисты. Был проведен тщательный осмотр и собраны вещественные доказательства.Кроме того, сотрудники полиции опросили соседей. Опытные правоохранители решили выждать некоторое время, потому что вс е указывало на то, что злоумышленник еще вернется. Полицейские попросили соседей и родственников потерпевших присмотреть за подворьем. А уже через день около 22 часов в дежурную часть Мелитопольского отдела полиции от бдительных и неравнодушных граждан поступила информация, что из того самого дома в переулке Панаса Мирного неизвестные вывозят имущество.Правоохранители тотчас выехали по указанному адресу. Недалеко от дома они заметили микроавтобус " Форд " . Остановить его было делом техники. Увидев полицейских, мужчины, которые находились в автомобиле, начали бежать. Сразу удалось задержать одного — им оказался 42-летний житель Мелитопольского района. Автомобиль с украденным имуществом изъяли.А уже на следующий день установили личности и задержали еще двоих злоумышленников — ими оказались 28-летний и 34-летний жители Мелитопольского района.Во время досудебного расследования выяснилось, что 28-летний ранее не судимый молодой человек увидел, что за домом никто не присматривает и решил " подзаработать " . В начале он взломал дверной замок и выкрал металлоизделия. А через некоторое время попросил своих знакомых помочь перевезти вещи из дома, который якобы достался ему по наследству.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований — кража. А " наследнику " , который подбил своих знакомых на участие в преступлении, грозит шесть лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.