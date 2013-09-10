Процесс запуска оборудования проверил заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров. Вместе с главврачом больницы Андреем Запорожченко Анатолий Иванович сравнили работу нового и старых рентгеновских аппаратов, осмотрели парк санитарного транспорта.- Новый рентгеновский аппарат очень нужен больнице, ведь в течение года здесь проходит рентгенодиагностику 13 тысяч детей, - отметил Анатолий Пустоваров. - Теперь значительно улучшится качество диагностики детей, аппарат обладает более высокой пропускной способностью. Убежден, что здоровье детей — это приоритет номер один. Мы будем и дальше развивать детскую больницу № 5.Новые автомобили также очень необходимы больнице - чтобы проводить своевременную диагностику, а в некоторых случаях требуется отвезти маленьких пациентов на консультацию или привезти узкопрофильного специалиста в больницу. Это должно быть в комфортных условиях, вовремя и качественно.Отмечу, что у нас второй год реализуются масштабные планы по обновлению оборудования, по проведению ремонтов в наших медицинских учреждениях. Многие из них десятилетиями, а то и с момента основания, не видели капитальных ремонтов и реконструкций. Та же ситуация была и с оборудованием, которое работает по 20-30 лет, оно морально и технически устарело.Отвечая на вопрос " Индустриалки " , когда появится новый рентгеновский аппарат в центре первичной медико-санитарной помощи № 5 (бывшая поликлиника № 1) для взрослых многонаселенного Хортицкого района, Анатолий Пустоваров напомнил, что недавно центр получил современный цифровой флюорограф.- А сейчас у нас в планах приобрести для поликлиники Хортицкого района новый цифровой рентгеновский аппарат, он необходим, - подтвердил Анатолий Иванович. - Там действительно очень старое оборудование, а в Хортицком районе более 100 тысяч жителей и им не удобно ехать на обследование на другой берег.- Это небо и земля! - эмоционально сравнивает новое и старое оборудование заведующая рентгеновским отделением детской больницы № 5 Инна Коваленко. - Дата рождения предыдущего аппарата — конец 1980-х годов. Он давно стоял в нерабочем состоянии, потому что морально устарел, запчастей для него уже не было. Когда узнали, что нам поставят новый аппарат, то были безумно счастливы. Новый аппарат — для нас это космические технологии. Он позволяет делать весь спектр исследований для детей любого возраста. Плюс лучевая нагрузка, которую получает пациент в разы меньше, чем на старой аппаратуре тридцатилетней давности. Кроме нового, который пока работает в тестовом режиме, в отделении есть еще три аппарата предпенсионного возраста.Оценить новые автомобили мы попросили единственную женщину-водителя 5-й больницы, механика гаража Антонину Борисенко.- Пошла в водители, потому что люблю технику, - рассказала " Индустриалке " Антонина Борисовна. - Вожу автомобиль с восемнадцати лет, а сейчас мне шестьдесят шесть. В 5-й детской больнице работаю тридцать лет, начинала с самого ее основания. Всего у нас в гараже девять водителей.На таких машина мы перевозим детей (не лежачих, которым позволяет состояние здоровья), ездим за препаратами крови, привозим консультантов.Новые автомобили комфортнее наших старых, которым уже по двадцать семь лет. Они легкие в управлении, тихие в ходу, теплые, мягкие, свободные. С ребенком здесь будет сидеть удобно.Фото автора