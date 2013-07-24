Генеральный директор КП " Наше місто " Александр Николаенко во время инспекционной поездки проверял, как выполняются ремонтные работы по проблемным адресам. Там балконы пришли в негодность, тут бойлер в подвале надо отремонтировать, здесь заменить инженерные сети.В Бородинском микрорайоне на улице профессора Толока, 34А в девятиэтажном доме два года не работал лифт. Вернее, он работал так, что гости, попавшие в дом, ехать в этом лифте боялись — он дергался и трясся. Местные жители к такой трясучке привыкли, но тоже лишний раз в лифт заходить боялись.Писали жалобы в КП " Основание " — начиная с 2015 года. Оттуда пришел ответ — мол, надо заменить штурвал. Всед за этим ответом никаких действий не последовало. И только когда на смену " Основанию " пришло КП " Наше місто " , жильцы дома поняли, что не штурвал надо было менять, а в первую очередь — штурвального. Им оказался гендиректор КП " Наше місто " Александр Николаенко. Получив в наследство и обращения-жалобы граждан, он вместо отписок занялся делом. Результат этого дела — и штурвал на лифте заменили, и все необходимые детали, так что теперь лифт работает нормально. Трястись и дергаться перестал. Жильцы дома по улице профессора Толока, 34А благодарны КП " Наше місто " — в первую очередь, за то, что к их слову прислушиваются и сразу же делом занимаются.ВИДЕОФот о и видео: Дмитрий Шилин