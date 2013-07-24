Банальная, вроде бы, история о неработающем лифте - но тянулась она два с лишним года. И вот, наконец-то, лифт заработал
Генеральный директор КП "Наше місто" Александр Николаенко во время инспекционной поездки проверял, как выполняются ремонтные работы по проблемным адресам. Там балконы пришли в негодность, тут бойлер в подвале надо отремонтировать, здесь заменить инженерные сети.
В Бородинском микрорайоне на улице профессора Толока, 34А в девятиэтажном доме два года не работал лифт. Вернее, он работал так, что гости, попавшие в дом, ехать в этом лифте боялись — он дергался и трясся. Местные жители к такой трясучке привыкли, но тоже лишний раз в лифт заходить боялись.
Писали жалобы в КП "Основание" — начиная с 2015 года. Оттуда пришел ответ — мол, надо заменить штурвал. Всед за этим ответом никаких действий не последовало. И только когда на смену "Основанию" пришло КП "Наше місто", жильцы дома поняли, что не штурвал надо было менять, а в первую очередь — штурвального. Им оказался гендиректор КП "Наше місто" Александр Николаенко. Получив в наследство и обращения-жалобы граждан, он вместо отписок занялся делом. Результат этого дела — и штурвал на лифте заменили, и все необходимые детали, так что теперь лифт работает нормально. Трястись и дергаться перестал. Жильцы дома по улице профессора Толока, 34А благодарны КП "Наше місто" — в первую очередь, за то, что к их слову прислушиваются и сразу же делом занимаются.
ВИДЕО
А Валентина Брусинская, которая живет в этом доме, считает, что и самим жильцам в подобных ситуациях нужно быть активными, а не прятаться по норам
Директор компании по ремонту лифтов: "Все идет по графику"
Фот о и видео: Дмитрий Шилин
Генеральный директор КП "Наше місто" Александр Николаенко во время инспекционной поездки проверял, как выполняются ремонтные работы по проблемным адресам. Там балконы пришли в негодность, тут бойлер в подвале надо отремонтировать, здесь заменить инженерные сети.
В Бородинском микрорайоне на улице профессора Толока, 34А в девятиэтажном доме два года не работал лифт. Вернее, он работал так, что гости, попавшие в дом, ехать в этом лифте боялись — он дергался и трясся. Местные жители к такой трясучке привыкли, но тоже лишний раз в лифт заходить боялись.
Писали жалобы в КП "Основание" — начиная с 2015 года. Оттуда пришел ответ — мол, надо заменить штурвал. Всед за этим ответом никаких действий не последовало. И только когда на смену "Основанию" пришло КП "Наше місто", жильцы дома поняли, что не штурвал надо было менять, а в первую очередь — штурвального. Им оказался гендиректор КП "Наше місто" Александр Николаенко. Получив в наследство и обращения-жалобы граждан, он вместо отписок занялся делом. Результат этого дела — и штурвал на лифте заменили, и все необходимые детали, так что теперь лифт работает нормально. Трястись и дергаться перестал. Жильцы дома по улице профессора Толока, 34А благодарны КП "Наше місто" — в первую очередь, за то, что к их слову прислушиваются и сразу же делом занимаются.
ВИДЕО
А Валентина Брусинская, которая живет в этом доме, считает, что и самим жильцам в подобных ситуациях нужно быть активными, а не прятаться по норам
Директор компании по ремонту лифтов: "Все идет по графику"
Фот о и видео: Дмитрий Шилин
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