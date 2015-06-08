В Днепровском районе Запорожья был утерян орден "За мужество". Государственную награду нашла жительница Бородинского микрорайона Анна Почепа, о чем она сообщила на своей странице в соцсети.
"В Запорожье (Бородинский микрорайон) был найден орден за мужество, номер 316451, в районе "Амстора", - написала девушка.
Владелец утерянной награды может обратиться к девушке по тел. 098-537-88-35.
"В Запорожье (Бородинский микрорайон) был найден орден за мужество, номер 316451, в районе "Амстора", - написала девушка.
Владелец утерянной награды может обратиться к девушке по тел. 098-537-88-35.
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