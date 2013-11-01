В Запорожье создадут условия для взаимодействия горожан, муниципальной власти и социально ответственного бизнеса. Это позволит реализовывать интересные и нужные городу проекты, на которые средств из городского бюджета не всегда хватает.
Как рассказал сегодня во время "круглого стола" заместитель городского головы Запорожья, эффективным инструментом в этом диалоге станет создание Института развития города.
- Мы готовим проект и планируем создать в Запорожье интересный механизм под названием Институт развития города. До конца года мы планируем его открыть, - сообщил Анатолий Пустоваров. - Это будет как раз та площадка для широкой дискуссии, для проведения коворкинга, презентации либо просто классных мероприятий. Параллельно с этим будет развито партнерство в сфере туризма, культуры и других полезных и интересных инициатив.
Заммэра отметил, что сейчас решаются технические вопросы, связанные с финансированием и помещением для структуры. По предположению Анатолия Пустоварова, уже к лету в Запорожье может состоятся презентация конструкций работы Института развития города.
Как писала "Индустриалка", горожане, власть и бизнес будут вместе улучшать Запорожье.
Как рассказал сегодня во время "круглого стола" заместитель городского головы Запорожья, эффективным инструментом в этом диалоге станет создание Института развития города.
- Мы готовим проект и планируем создать в Запорожье интересный механизм под названием Институт развития города. До конца года мы планируем его открыть, - сообщил Анатолий Пустоваров. - Это будет как раз та площадка для широкой дискуссии, для проведения коворкинга, презентации либо просто классных мероприятий. Параллельно с этим будет развито партнерство в сфере туризма, культуры и других полезных и интересных инициатив.
Заммэра отметил, что сейчас решаются технические вопросы, связанные с финансированием и помещением для структуры. По предположению Анатолия Пустоварова, уже к лету в Запорожье может состоятся презентация конструкций работы Института развития города.
Как писала "Индустриалка", горожане, власть и бизнес будут вместе улучшать Запорожье.
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