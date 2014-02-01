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Дом с ОСМД





Сегодня, 23 февраля, генеральный директор КП "Наше місто" Александр Николаенко по нескольким адресам проверял, как идут дела в сфере ЖКХ - и не обычные дела, а проблемные.Вот дом по улице Фортечной, 71. Здесь в прошлом году создано ОСМД - общество совладельцев многоквартиных домов "Фортечне 71". И хорошо - люди решили сами своим домом управлять. Но вот небольшой такой нюанс - в подвале этого дома, где ОСМД создано, находится бойлер, который подогревает воду ещ е для пяти расположенных рядом многоквартирных домов. Но там ОСМД пока не созданы. Как говорится, это и вопрос времени, и дело добровольное. Но если новая форма управления, как показывает время, выгодна, то ОСМД будут со временем и там созданы.Однако тепло всем - и "колхозу", и "единоличникам" - нужно сегодня. И желательно, чтобы это было полноценное тепло. Однако в указанных домах на улице Фортечной как раз полноценного тепла и нет. Стали выяснять, почему - и обнаружили, что в подвале дома №71, где находится бойлер, ремонт нужен. Самого бойлера и подводящих теплоцентралей. Где-то трубы надо утеплить, где-то вообще заменить. И тогда тепло в домах станет полноценным, то есть повысится и не надо будет кутаться в одеяла и напяливать на себя лишнюю од е жку.Хорошо. Насчет ремонта - надо, значит, надо. Только кто за него будет платить? Это ОСМД спрашивает. А КП "Наше місто" ему отвечает - на равных и пропорциональных паях. Если всего 6 домов, то дом с ОСМД "Фортечне 71" за ремонт заплатит 14 процентов стоимости работ, а остальное - жильцы других пяти домов. Кстати, 14 процентов - это даже не шестая, а седьмая часть от общей стоимости. Но председатель ОСМД вдруг заартачилась и на сегодняшний день вообще скрылась из поля зрения всех заинтересованных в ремонте лиц. Вместе с ключом. Надо полагать, члены этого же ОСМД спросят у своего председателя - а нам нормальное теплоснабжение разве не нужно? Ну и общий вопрос - что за эгоизм такой?! Нехорошо как-то держать в заложниках по теплу еще пять домов.ВИДЕОФото и видео: Дмитрий Шилин