Горожане сами определяют проблемные места в развитии города, вносят свои предложения, власть администрирует, координирует запросы и с помощью бизнеса их реализовывает.Как отметил сегодня во время " круглого стола " заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, у муниципальной власти не всегда хватает средств на воплощение интересных идей по благоустройству и развитию города. Поэтому грантовые программы, участие в которых может принять каждый запорожец, позволяют реализовывать в нашем городе самые смелые и интересные идеи.- Я думаю, что власть на себя должна взять саму платформу, саму коммуникацию, администрирование и, конечно же, закрывать основные социально важные направления, - отметил Анатолий Иванович. - Самое важное участие бизнеса — то, что он работает, обеспечивает зарплаты населения, платит налоги. Если все наши предприятия Запорожья будут выполнять эту свою базовую функцию, то мы продвинемся далеко вперед. А если они нарастят производство, то у нас и зарплаты повысятся, и город расцветет, и налогов будет больше, а, соответственно, и социальных программ по инициативе громады. Любая социальная ответственность возникает на предприятии только в том случае, если оно прибыльное. И уже с прибыли выделяются средства на поднятие благосостояния как работников, так и горожан.Одним из ярких примеров социально ответственного бизнеса уже пятый год является ПАО " Запорожсталь " , который успешно реализует программу социальных проектов " Мы — это город " . На этой платформе были созданы и реализованы десятки интересных проектов — по благоустройству города, по улучшению спортивной инфраструктуры, культурные и образовательные проекты.Только в прошлом году количество поданных на конкурс проектов составило более 250-ти. В этом году организаторы ожидают еще большего количества заявок — до 400, а сама программа будет стартовать немного раньше, чем обычно, - для того, чтобы участники смогли лучше подготовить свои проекты.- Наш проект " Мы — это город " - это удочка, а не рыба, которую мы просто раздаем. Это инструмент для реализации диалога между властью, бизнесом и обществом, - отметил председатель экспертного совета социального проекта " Мы — это город " , директор по капитальному строительству и инвестициям ПАО " Запорожсталь " Алексей Лебедев. - В прошлом году, разбирая огромное количество проектов, мы увидели, что чаще всего люди пытаются решить какие-то бытовые проблемы. Проекты, которые в прошлом году были поданы на " Мы — это город " , определили тренды, в том числе, и в городской программе.По его словам, порядка 150-ти проектов касались строительства детских площадок — часть из них была реализована в рамках конкурса " Мы — это город " , часть предложений была передана городской власти и профинансирована городом. Много предложений поступило от запорожцев по термомодернизации домов — часть была профинансирована в рамках проекта социальных инициатив, а городская власть разработала комплексную программу по термомодернизации и энергосбережению.- Это очень хороший индикатор запросов общества, - констатировал Алексей Лебедев. - Это диалог с обществом, который позволит нам понять друг друга, это площадка для общения. Сейчас мы хотим услышать, какие проблемы есть у общества и помочь их решить. Но самое главное — дать толчок, чтобы люди сами продвигались к решениям проблем. Мы готовы в этом помогать.Стоит отметить, что главным критерием при выборе проектов является его идея. По словам экспертов, она должна быть направлена на улучшение жизни как можно большего количества людей. Именно тогда проект будет иметь большой успех среди социально активных инвесторов.- За чотири роки на конкурс “Ми- це місто” було подано 667 проектів, з яких 96 було профінансовано, тобто кожен 7-й — це високий показник, - сказал руководитель центра искусств " Арт-Простір " , член экспертного совета социального проекта " Мы — это город " Игорь Гармаш. - “Ми — це місто” - це дуже демократичний проект, він дуже доступний і реагує на зміни, які зрозумілі кожному запоріжцю. Громадським організаціям, які роблять перші кроки, дуже важливо брати участь у таких проектах, бо вони комунікативні. Вони дозволяють фінансувати проекти, а перелік експертів конкурсу відомий, з нами можна зв'язатися, проконсультуватися.