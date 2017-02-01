Ряд запорожских предприятий поддержали обращение ПАО "Запорожсталь" против незаконной блокады железнодорожного сообщения с Донбассом.
Трудовые коллективы ЧАО "Запорожкокс", ЧАО "Запорожогнеупор" и ООО "Запорожский литейно-механический завод", как и их коллеги-металлурги ПАО "Запорожсталь" обратились к городскому голове Запорожья Владимиру Буряку и депутатам горсовета с призывом принять все возможные меры для разрешения ситуации с блокированием железнодорожного сообщения с Донбассом.
"Острый сырьевой дефицит, образовавшийся в следствии блокады, ставит под угрозу выполнение заказов комбинатом "Запорожсталь", что непременно повлечет за собой резкое падение поступления валютной выручки в страну, а вместе с этим — и снижение отчислений в бюджет, остановку крупномасштабной инвестиционной программы по реконструкции и экологической модернизации "Запорожстали". Для ЗЛМЗ это будет иметь катастрофические последствия, ведь именно мы изготавливаем конструкции для крупных инвестпроектов комбината, и рискуем остаться без этих крупных заказов, - отмечено в обращении трудового коллектива ООО "Запорожский литейно-механический завод". - В конце концов незаконная блокада наносит тяжелые удары экономике страны, принося многомиллиардные убытки Украине и ключевой отрасли, обеспечивающей наполнение бюджетов всех уровней, — промышленности страны".
Коллективы промышленных предприятий призывают власть сделать все, чтобы не допустить дестабилизацию запорожских предприятий.
Как писала "Индустриалка", коллектив ПАО "Запорожсталь" выступил против блокады железнодорожного сообщения с Донбассом.
Трудовые коллективы ЧАО "Запорожкокс", ЧАО "Запорожогнеупор" и ООО "Запорожский литейно-механический завод", как и их коллеги-металлурги ПАО "Запорожсталь" обратились к городскому голове Запорожья Владимиру Буряку и депутатам горсовета с призывом принять все возможные меры для разрешения ситуации с блокированием железнодорожного сообщения с Донбассом.
"Острый сырьевой дефицит, образовавшийся в следствии блокады, ставит под угрозу выполнение заказов комбинатом "Запорожсталь", что непременно повлечет за собой резкое падение поступления валютной выручки в страну, а вместе с этим — и снижение отчислений в бюджет, остановку крупномасштабной инвестиционной программы по реконструкции и экологической модернизации "Запорожстали". Для ЗЛМЗ это будет иметь катастрофические последствия, ведь именно мы изготавливаем конструкции для крупных инвестпроектов комбината, и рискуем остаться без этих крупных заказов, - отмечено в обращении трудового коллектива ООО "Запорожский литейно-механический завод". - В конце концов незаконная блокада наносит тяжелые удары экономике страны, принося многомиллиардные убытки Украине и ключевой отрасли, обеспечивающей наполнение бюджетов всех уровней, — промышленности страны".
Коллективы промышленных предприятий призывают власть сделать все, чтобы не допустить дестабилизацию запорожских предприятий.
Как писала "Индустриалка", коллектив ПАО "Запорожсталь" выступил против блокады железнодорожного сообщения с Донбассом.
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