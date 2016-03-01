Мастера городского объединения художников "Колорит" постарались показать на выставке "Художественная мастерская", открывшейся в галерее "ART L", разные техники декоративно-прикладного искусства.
Олег Акатов, Юрий Сидоренко и Иван Локтионов представили резьбу по дереву, причем каждый — своей манере.
Например, Иван Локтионов выставил панно с пейзажами, навевающие ассоциации с японским искусством резьбы, но с нашими сюжетами.
Вячеслав Романенко делает керамическую посуду. Некоторые образцы довольно необычны — их вполне можно показывать на выставках современного искусства.
Ирина Дерибас и Руслана Куцик показали традиционные вышиванки и рушники.
Наталья Джуринская вышивает цветы с помощью лент.
Любовь Белей выставляет пэчворк — лоскутную или текстильную мозаику. Такие вещи не часто увидишь на запорожских выставках.
Татьяна Горонович занимается еще более редким для нашего города ремеслом — плетет кружево на коклюшках.
- За неделю Татьяна Борисовна делает полотно примерно с ладошку, - говорит организатор выставки, заместитель председателя Ольга Харьякова (сама мастерица не смогла прийти на презентацию). - Эта требует огромной усидчивости, хорошего зрения и большого мастерства. Я просто восхищена!
Напомним, что "Колорит" объединяет 130 творческих людей, как профессионалов, так и любителей: 40 мастеров декоративно-прикладного искусства и 90 художников. Работы многих из них можно увидеть на вернисаже на площади Маяковского.
Выставка "Художня майстерня" будет работать в галерее "ART L" по 17 марта.
Адрес: ул. Сталеваров, 30 (ост. "Улица Сталеваров", "6–я больница").
Время работы: с 11.00 до 17.00.
Выходной – воскресенье.
Телефон для справок 067-707-36-73.
Вход бесплатный.
Интервью с некоторыми мастерами выставки читайте в "Индустриалке" позже.
"Индустриалка" также писала: "Как ходить в музеи, чтобы получить удовольствие".
Фото автора
Олег Акатов, Юрий Сидоренко и Иван Локтионов представили резьбу по дереву, причем каждый — своей манере.
Например, Иван Локтионов выставил панно с пейзажами, навевающие ассоциации с японским искусством резьбы, но с нашими сюжетами.
Вячеслав Романенко делает керамическую посуду. Некоторые образцы довольно необычны — их вполне можно показывать на выставках современного искусства.
Ирина Дерибас и Руслана Куцик показали традиционные вышиванки и рушники.
Наталья Джуринская вышивает цветы с помощью лент.
Любовь Белей выставляет пэчворк — лоскутную или текстильную мозаику. Такие вещи не часто увидишь на запорожских выставках.
Татьяна Горонович занимается еще более редким для нашего города ремеслом — плетет кружево на коклюшках.
- За неделю Татьяна Борисовна делает полотно примерно с ладошку, - говорит организатор выставки, заместитель председателя Ольга Харьякова (сама мастерица не смогла прийти на презентацию). - Эта требует огромной усидчивости, хорошего зрения и большого мастерства. Я просто восхищена!
Напомним, что "Колорит" объединяет 130 творческих людей, как профессионалов, так и любителей: 40 мастеров декоративно-прикладного искусства и 90 художников. Работы многих из них можно увидеть на вернисаже на площади Маяковского.
Выставка "Художня майстерня" будет работать в галерее "ART L" по 17 марта.
Адрес: ул. Сталеваров, 30 (ост. "Улица Сталеваров", "6–я больница").
Время работы: с 11.00 до 17.00.
Выходной – воскресенье.
Телефон для справок 067-707-36-73.
Вход бесплатный.
Интервью с некоторыми мастерами выставки читайте в "Индустриалке" позже.
"Индустриалка" также писала: "Как ходить в музеи, чтобы получить удовольствие".
Фото автора
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