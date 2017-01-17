На первом этаже Дома творчества работала интересная выставка работ воспитанников разных городских кружков, посвященная Масленице. Чего здесь только не было — картины, посуда, игрушки, разнообразные поделки и даже приготовленные детьми блины!Кроме выставки всех гостей праздника ждал большой концерт городских творческих коллективов. На торжественных проводах зимы в Доме детского и юношеского творчества Заводского района присутствовали депутаты городского совета от Оппозиционного блока, которые пришли на праздник с подарками.- Мы решили, что наряду с решением проблем в школах и детских садах, необходимо уделить внимание и нашим районным центрам творчества, - рассказал " Индустриалке " депутат горсовета от Заводского района Павел Михайлик. - Наша цель — создать подходящие условия для занятий и развития маленьких запорожцев. Для этого у детей должна быть современная аппаратура, хорошие костюмы, новая мебель. Благодаря таким вложениям мы будем стимулировать интерес к посещению нашего центра творчества.Сегодня от депутатов горсовета: Андрея Кривцова, Александра Николаенко, Людмилы Круглой, Владимира Полухина и от меня, Павла Михайлика - мы выделяем 129 тысяч гривен на все вышеперечисленные цели. Поддерживать центр творчества планируем регулярно, в следующем году хотелось бы полностью поменять окна в здании. Очень хочется, чтобы наш центр творчества был лучшим в городе, потому что дети у нас самые талантливые.Сертификаты от депутатов Павел Михайлик вручил директору детского Дома творчества Ирине Чуприне.В подтверждении этих слов на сцене выступили воспитанники танцевального коллектива "Чобіток". К слову, часть средств пойдет на приобретение костюмов и обуви для танцоров.- Нашему коллективу в следующем году будет уже 20 лет и мы являемся постоянными участниками всеукраинских и международных конкурсов, - рассказала руководитель ансамбля Наталья Гончарова. - Мы занимаемся народными танцами с детками разных возрастов. Занятия у нас бесплатные, родители иногда помогают только с костюмами, но в ближайшее время, благодаря поддержке депутатов, нам обновят костюмы и обувь. Это очень кстати, потому что приближается весна и концертов, в том числе и на улице, будет больше. А детям так приятно выступать в новых и удобных костюмах.Самая маленькая участница сегодняшнего концерта второклассница Мария Шульга призналась "Индустриалке", что танцует с четырех лет и это ее любимое занятие.- Это здорово, когда можно выступить на большом концерте и показать свой талант, - отметили девочка. - Сегодня все наши танцоры счастливы!Еще один интересный коллектив Дома творчества Заводского района — музыкально-инструментальный оркестр, в котором занимаются дети со второго по девятый класс.- Дети могут у нас научится играть на барабанах, гитаре, бубне и ксилофоне, - рассказал руководитель оркестра Валерий Сенич. - Ксилофоны пользуются большой популярностью, потому что сегодня это достаточно редкий инструмент, но в то же время его тонкое и оригинальное звучание очаровывает с первых нот. Сегодняшний концерт для нас — возможность подарить жителям города немного волшебства при помощи музыкальных инструментов.Концерт получился разноплановым и очень интересным. Всех гостей праздника хозяева угощали вкусными блинами.Депутаты пообещали еще чаще приезжать в гости в Дом творчества, а его воспитанники, в свою очередь, дали обещание радовать новыми первоклассными номерами.