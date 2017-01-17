В празднике "Проводы зимы" приняли участие творческие коллективы всех городских внешкольных учреждений.
На первом этаже Дома творчества работала интересная выставка работ воспитанников разных городских кружков, посвященная Масленице. Чего здесь только не было — картины, посуда, игрушки, разнообразные поделки и даже приготовленные детьми блины!
Кроме выставки всех гостей праздника ждал большой концерт городских творческих коллективов. На торжественных проводах зимы в Доме детского и юношеского творчества Заводского района присутствовали депутаты городского совета от Оппозиционного блока, которые пришли на праздник с подарками.
- Мы решили, что наряду с решением проблем в школах и детских садах, необходимо уделить внимание и нашим районным центрам творчества, - рассказал "Индустриалке" депутат горсовета от Заводского района Павел Михайлик. - Наша цель — создать подходящие условия для занятий и развития маленьких запорожцев. Для этого у детей должна быть современная аппаратура, хорошие костюмы, новая мебель. Благодаря таким вложениям мы будем стимулировать интерес к посещению нашего центра творчества.
Сегодня от депутатов горсовета: Андрея Кривцова, Александра Николаенко, Людмилы Круглой, Владимира Полухина и от меня, Павла Михайлика - мы выделяем 129 тысяч гривен на все вышеперечисленные цели. Поддерживать центр творчества планируем регулярно, в следующем году хотелось бы полностью поменять окна в здании. Очень хочется, чтобы наш центр творчества был лучшим в городе, потому что дети у нас самые талантливые.
Сертификаты от депутатов Павел Михайлик вручил директору детского Дома творчества Ирине Чуприне.
В подтверждении этих слов на сцене выступили воспитанники танцевального коллектива "Чобіток". К слову, часть средств пойдет на приобретение костюмов и обуви для танцоров.
- Нашему коллективу в следующем году будет уже 20 лет и мы являемся постоянными участниками всеукраинских и международных конкурсов, - рассказала руководитель ансамбля Наталья Гончарова. - Мы занимаемся народными танцами с детками разных возрастов. Занятия у нас бесплатные, родители иногда помогают только с костюмами, но в ближайшее время, благодаря поддержке депутатов, нам обновят костюмы и обувь. Это очень кстати, потому что приближается весна и концертов, в том числе и на улице, будет больше. А детям так приятно выступать в новых и удобных костюмах.
Самая маленькая участница сегодняшнего концерта второклассница Мария Шульга призналась "Индустриалке", что танцует с четырех лет и это ее любимое занятие.
- Это здорово, когда можно выступить на большом концерте и показать свой талант, - отметили девочка. - Сегодня все наши танцоры счастливы!
Еще один интересный коллектив Дома творчества Заводского района — музыкально-инструментальный оркестр, в котором занимаются дети со второго по девятый класс.
- Дети могут у нас научится играть на барабанах, гитаре, бубне и ксилофоне, - рассказал руководитель оркестра Валерий Сенич. - Ксилофоны пользуются большой популярностью, потому что сегодня это достаточно редкий инструмент, но в то же время его тонкое и оригинальное звучание очаровывает с первых нот. Сегодняшний концерт для нас — возможность подарить жителям города немного волшебства при помощи музыкальных инструментов.
Концерт получился разноплановым и очень интересным. Всех гостей праздника хозяева угощали вкусными блинами.
Депутаты пообещали еще чаще приезжать в гости в Дом творчества, а его воспитанники, в свою очередь, дали обещание радовать новыми первоклассными номерами.
Фото автора
На первом этаже Дома творчества работала интересная выставка работ воспитанников разных городских кружков, посвященная Масленице. Чего здесь только не было — картины, посуда, игрушки, разнообразные поделки и даже приготовленные детьми блины!
Кроме выставки всех гостей праздника ждал большой концерт городских творческих коллективов. На торжественных проводах зимы в Доме детского и юношеского творчества Заводского района присутствовали депутаты городского совета от Оппозиционного блока, которые пришли на праздник с подарками.
- Мы решили, что наряду с решением проблем в школах и детских садах, необходимо уделить внимание и нашим районным центрам творчества, - рассказал "Индустриалке" депутат горсовета от Заводского района Павел Михайлик. - Наша цель — создать подходящие условия для занятий и развития маленьких запорожцев. Для этого у детей должна быть современная аппаратура, хорошие костюмы, новая мебель. Благодаря таким вложениям мы будем стимулировать интерес к посещению нашего центра творчества.
Сегодня от депутатов горсовета: Андрея Кривцова, Александра Николаенко, Людмилы Круглой, Владимира Полухина и от меня, Павла Михайлика - мы выделяем 129 тысяч гривен на все вышеперечисленные цели. Поддерживать центр творчества планируем регулярно, в следующем году хотелось бы полностью поменять окна в здании. Очень хочется, чтобы наш центр творчества был лучшим в городе, потому что дети у нас самые талантливые.
Сертификаты от депутатов Павел Михайлик вручил директору детского Дома творчества Ирине Чуприне.
В подтверждении этих слов на сцене выступили воспитанники танцевального коллектива "Чобіток". К слову, часть средств пойдет на приобретение костюмов и обуви для танцоров.
- Нашему коллективу в следующем году будет уже 20 лет и мы являемся постоянными участниками всеукраинских и международных конкурсов, - рассказала руководитель ансамбля Наталья Гончарова. - Мы занимаемся народными танцами с детками разных возрастов. Занятия у нас бесплатные, родители иногда помогают только с костюмами, но в ближайшее время, благодаря поддержке депутатов, нам обновят костюмы и обувь. Это очень кстати, потому что приближается весна и концертов, в том числе и на улице, будет больше. А детям так приятно выступать в новых и удобных костюмах.
Самая маленькая участница сегодняшнего концерта второклассница Мария Шульга призналась "Индустриалке", что танцует с четырех лет и это ее любимое занятие.
- Это здорово, когда можно выступить на большом концерте и показать свой талант, - отметили девочка. - Сегодня все наши танцоры счастливы!
Еще один интересный коллектив Дома творчества Заводского района — музыкально-инструментальный оркестр, в котором занимаются дети со второго по девятый класс.
- Дети могут у нас научится играть на барабанах, гитаре, бубне и ксилофоне, - рассказал руководитель оркестра Валерий Сенич. - Ксилофоны пользуются большой популярностью, потому что сегодня это достаточно редкий инструмент, но в то же время его тонкое и оригинальное звучание очаровывает с первых нот. Сегодняшний концерт для нас — возможность подарить жителям города немного волшебства при помощи музыкальных инструментов.
Концерт получился разноплановым и очень интересным. Всех гостей праздника хозяева угощали вкусными блинами.
Депутаты пообещали еще чаще приезжать в гости в Дом творчества, а его воспитанники, в свою очередь, дали обещание радовать новыми первоклассными номерами.
Фото автора
- Просмотров: 135
Похожие новости