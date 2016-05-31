При входе в Дом детского и юношеского творчества Заводского района запорожцев встречает большое чучело зимы, но его сегодня не сжигали, а любовались.
На первом этаже учреждения работает интересная выставка, которая включает несколько десятков работ воспитанников всех городских внешкольных кружков. Тема выставки касается не только Масленицы, но и прихода весны.
- Я привезла свою картину под названием "Весна" из папье-маше, - рассказала воспитанница студии рукоделия "Фензи" 11-летняя Виктория Северина. - Мне нравится заниматься творчеством - я так самовыражаюсь. В будущем мечтаю стать дизайнером.
Руководитель студии "Фензи" Оксана Суханова рассказала, что занятия в ее кружке помогают детям найти свое призвание.
- У меня дети занимаются с шести лет и через 3-4 года они уже осваивают более 15 техник, - рассказала Оксана Суханова. - Главное, что все воспитанники получают удовольствие во время обучения и наша студия закладывает фундамент для дальнейшего творческого образования.
Как рассказала "Индустриалке" директор Дома детского и юношеского творчества Заводского района Ирина Чуприна, на выставке представлено большое количество разнообразных игрушек и кукол, символизирующих масленицу. Дети постарались на славу и показали, что могут творить в самых разных техниках, а некоторые даже напекли блинов для выставки.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье весну заманивали танцами и блинами
Фото автора
На первом этаже учреждения работает интересная выставка, которая включает несколько десятков работ воспитанников всех городских внешкольных кружков. Тема выставки касается не только Масленицы, но и прихода весны.
- Я привезла свою картину под названием "Весна" из папье-маше, - рассказала воспитанница студии рукоделия "Фензи" 11-летняя Виктория Северина. - Мне нравится заниматься творчеством - я так самовыражаюсь. В будущем мечтаю стать дизайнером.
Руководитель студии "Фензи" Оксана Суханова рассказала, что занятия в ее кружке помогают детям найти свое призвание.
- У меня дети занимаются с шести лет и через 3-4 года они уже осваивают более 15 техник, - рассказала Оксана Суханова. - Главное, что все воспитанники получают удовольствие во время обучения и наша студия закладывает фундамент для дальнейшего творческого образования.
Как рассказала "Индустриалке" директор Дома детского и юношеского творчества Заводского района Ирина Чуприна, на выставке представлено большое количество разнообразных игрушек и кукол, символизирующих масленицу. Дети постарались на славу и показали, что могут творить в самых разных техниках, а некоторые даже напекли блинов для выставки.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье весну заманивали танцами и блинами
Фото автора
- Просмотров: 149
Похожие новости