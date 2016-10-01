









Сегодня, 23 февраля, генеральный директор КП "Наше місто" Александр Николаенко с рабочей инспекционной поездкой проехал по нескольким адресам Запорожья, где силами коммунального предприятия и подрядчиков проводится ремонт жилого фонда.В четырехэтажном жилом доме по улице Гоголя, 66 проблем накопилось много, потому что дому исполнилось уже шестьдесят лет - построен он в 1957 году. Последний ремонт в нем был в 2008 году - капитально отремонтировали шиферную крышу, правда, она уже протекает над одной квартирой, нужно снова ремонтировать. Тогда же, в 2008 году, отремонтировали тридцать квадратных метров цоколя.Как рассказал сегодня, в коммунальное предприятие обратились с просьбой жильцы дома №66 - просили балконами заняться, потому что прежние обращения в КП "Основание" заканчивались, как рассказывают жильцы, просто отписками. А с балконами история такая. От старости они начали сыпаться, вначале в виде штукатурки, а потом и целыми кусками бетона. Дальше - больше, оголившаяся арматура начнет интенсивно ржаветь, а это уже может привести к тому, что балкон рано или поздно просто рухнет.В общем, в этом доме ремонту подлежат 34 балкона, с них и начали сегодня работу - за два-три дня обобьют вс е , что опасно нависает и может упасть на головы прохожих, потом займутся и укреплением арматуры.Кроме того, в доме уже проведен текущий ремонт инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения. КП "Запорожсвет" провело ремонт электросетей.Но и этого недостаточно. Как сказал Александр Николаенко, дополнительным списком дом по улице Гоголя, 66 будет подан на включение его в число домов, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году.Сами жильцы рассказали, что с балконами у них давно проблема, и до этого им все время обещали, но с неизменной оговоркой: "Вот как будут деньги". Но деньги почему-то не появлялись - соответственно, и ремонтники тоже. А пришло КП "Наше місто" - все сразу сдвинулось с мертвой точки.Фото и видео: Дмитрий Шилин