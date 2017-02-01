В Запорожье у водителя "Митсубиси" полицейские обнаружили и изъяли пистолет и ножи.
Экипаж патрульной полиции остановил для проверки автомобиль "Митсубиси", на который у них была ориентировка. В салоне машины инспекторы обнаружили пистолет с поддельным разрешением, охотничий нож, а также нож кустарного производства.
Во время проверки водитель успел что-то выбросить. как оказалось он пытался избавиться от наркотического вещества, растительного происхождения. На место события инспекторы вызвали следователей, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье наркоман с автоматом ворвался в детсад.
Читайте также: В Запорожье мужчина сбежал из психбольницы и устроил розыгрыш.
Экипаж патрульной полиции остановил для проверки автомобиль "Митсубиси", на который у них была ориентировка. В салоне машины инспекторы обнаружили пистолет с поддельным разрешением, охотничий нож, а также нож кустарного производства.
Во время проверки водитель успел что-то выбросить. как оказалось он пытался избавиться от наркотического вещества, растительного происхождения. На место события инспекторы вызвали следователей, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье наркоман с автоматом ворвался в детсад.
Читайте также: В Запорожье мужчина сбежал из психбольницы и устроил розыгрыш.
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