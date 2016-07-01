В Запорожье женщина сдала своего мужа-дебоширу сотрудникам полиции.
Во время семейной ссоры пьяный мужчина выгнал из дома свою жену. Женщина вызвала правоохранителей и сообщила, что боится своего супруга, так как у него есть оружие.
Она пригласила патрульных в их квартиру и показала, где мужчина его прячет. В шкафу были спрятан глушитель к огнестрельному оружию, прицел и патроны. Копы попрсили дебоширу предъявить документы на оружие, однако он отказался. На место события были вызваны следователи, найденное оружие изъяли, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пьяные женщины устроили драку.
Читайте также: В Запорожье крымчанин убил мужчину.
Во время семейной ссоры пьяный мужчина выгнал из дома свою жену. Женщина вызвала правоохранителей и сообщила, что боится своего супруга, так как у него есть оружие.
Она пригласила патрульных в их квартиру и показала, где мужчина его прячет. В шкафу были спрятан глушитель к огнестрельному оружию, прицел и патроны. Копы попрсили дебоширу предъявить документы на оружие, однако он отказался. На место события были вызваны следователи, найденное оружие изъяли, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пьяные женщины устроили драку.
Читайте также: В Запорожье крымчанин убил мужчину.
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