Во всех районах областного центра выполняются работы по обрезке старых сухих веток деревьев и омоложению зеленых насаждений к весне. Сегодня одна из бригад КРСП " Зеленстрой " работает на улице Алмазной. Здесь второй день ведется обрезка деревьев, растущих вдоль проезжей части. Задействована спецтехника. Кронированые ветки коммунальщики сразу же грузят в самосвал и вывозят.Как рассказал председатель районной администрации Запорожского городского совета по Заводскому району Андрей Баев, кронирование деревьев ведется с начала года.- Обрезка деревьев выполняется по центральным улицам района. Важно, чтобы разросшиеся деревья не мешали пешеходам и транспорту. Кроме того, рабочие КРСП " Зеленстрой " придают деревьям необходимую форму, готовят растения к весне. Объем работ большой. Коммунальщики с поставленными задачами хорошо справляются. На протяжении января-февраля были выполнены работы по улицам Вроцлавской, Алмазной, Радиаторной и ряду других улиц. Обрезано порядка 200 деревьев, - отметил Андрей Баев." Зеленстроевцы " отмечают, что сейчас, пока деревья пребывают в покое, наиболее подходящее время для кронирования и подготовки зеленых насаждений к весне. Сухие ветки коммунальщики обрезают круглый год.Работы продолжаются, сообщает сайт мэрии.