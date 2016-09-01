Гороскоп на 27 февраля – 5 марта.

Лучше воздержаться от решительных действий как в деловых, так и в личных сферах. Придется поумерить свои амбиции – можете оказаться необъективны. Не позволяйте резких оценок по отношению к окружающим. В выходные не рекомендуется полагаться на помощь малознакомых.Можете проявить себя слишком эмоциональным человеком и доставить много хлопот не только себе, но и окружающим. Не следует принимать скоропалительных решений, лучше прислушаться к интуиции. Период удачен для поисков работы и налаживания дружеских отношений.Можете выдать немало идей, и большинство из них окажутся вполне жизнеспособными. Может появиться желание начать все сначала. Появится возможность применить теоретические знания на практике, и результаты весьма порадуют вас. Семья окажет вам поддержку.Не следует позволять коллегам и начальству сомневаться в том, что у вас есть своя позиция по ключевым вопросам. Если вы с чем-то не согласны – высказывайте свои возражения сразу. Разберитесь с мелкими бытовыми делами. Могут завязаться полезные для работы знакомства.Ваш внутренний мир потребует к себе бережного отношения. Обогатите его новыми впечатлениями. Прислушайтесь к интуиции и занимайтесь решением тех проблем, на которые она укажет. Постарайтесь не ссориться с близкими. В выходные устройте встречу со старыми друзьями.Вы успеете реализовать практически все намеченные планы, только старайтесь не суетиться и верить в собственные силы. Справляться с проблемами вам придется самостоятельно. Будьте внимательны ко всем поступающим предложениям в личной сфере, не упустите свою удачу.От вашей решительности и энергии будет зависеть успешная реализация замыслов и планов. Постарайтесь избегать конфликтов на работе. Нежелательно портить отношения даже с теми, кто не разделяет вашу точку зрения. При общении с родственниками будьте сдержаннее.Приятно ощущать себя значимым человеком, уважение придает уверенность в собственных силах. Вы многого достигнете, укрепятся ваши позиции в профессиональной сфере. Ваша работа принесет вам прибыль и интересный круг общения. Берегите свои и чужие нервы.Не забывайте о чувстве собственного достоинства, но постарайтесь не задирать нос. Не нужно бояться наступающих перемен, так как даже при небольших усилиях вам удастся добиться существенных результатов. В выходные вы убедитесь в том, что необходимы множеству людей.Количество дел на работе все увеличивается. Не переживайте, все проблемы решаемы, если вы проявите собранность, внимательность и сосредоточенность. Постарайтесь не тратить драгоценное время на болтовню. В выходные дети порадуют вас своими успехами.Не будьте легкомысленны, остерегайтесь общения в сомнительных компаниях. Запланированные дела успешно завершатся, но лучше держать свои планы и идеи при себе. В выходные лучше заняться повседневными делами, а вечера посвятить приятному романтическому отдыху.Необходимо продумать стратегию ваших будущих действий. Реален шанс воплощения в жизнь ранее задуманного в карьере. Успех вполне возможен, но не следует слишком выделяться. Будьте осмотрительны при личном общении, так как могут раскрыться ваши тайны.