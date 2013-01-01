В Запорожье несчастный случай произошел с уборщицей в Городском дворце детского и юношеского творчества.
Как сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 45-летняя уборщица упала и повредила бедро. На место происшествия выезжала бригада медиков. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом шейки правой бедренной кости.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожья чуть не погиб на свалке.
Читайте также: В Запорожье напали на охранника.
Как сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 45-летняя уборщица упала и повредила бедро. На место происшествия выезжала бригада медиков. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом шейки правой бедренной кости.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожья чуть не погиб на свалке.
Читайте также: В Запорожье напали на охранника.
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