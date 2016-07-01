В Запорожье пьяные посиделки закончились дракой и грабежом.
Запорожанка пригласила к себе в гости двоих знакомых. Дамочки распивали алкоголь. Внезапно завязалась ссора между хозяйкой квартиры и сестрой ее знакомой. Женщина избила гостью и отобрала ее мобильный телефон. Пострадавшая вызвала полицию. Она сообщила патрульным, что произошло, однако приметы своей обидчицы плохо помнила.
Во время отработки территории копы задержали подозреваемую женщину, у нее изъяли украденный телефон. Задержанную доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области появились несуществующие машины.
Читайте также: В Запорожской области изнасиловали девочку-инвалида.
Запорожанка пригласила к себе в гости двоих знакомых. Дамочки распивали алкоголь. Внезапно завязалась ссора между хозяйкой квартиры и сестрой ее знакомой. Женщина избила гостью и отобрала ее мобильный телефон. Пострадавшая вызвала полицию. Она сообщила патрульным, что произошло, однако приметы своей обидчицы плохо помнила.
Во время отработки территории копы задержали подозреваемую женщину, у нее изъяли украденный телефон. Задержанную доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области появились несуществующие машины.
Читайте также: В Запорожской области изнасиловали девочку-инвалида.
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