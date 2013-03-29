Алексей Петренко — уроженец Украины: он родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. Имеет Алексей Васильевич отношение и к Запорожью: после окончания Харьковского театрального института в 1961 году по распределению актер приехал в музыкально-драматический театр имени Щорса, где проработал два года.Затем год играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе, а в 1964 году Игорь Владимиров пригласил Алексея Петренко в Ленинградский театр им. Ленсовета.C 1977 года Алексей Васильевич выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1978 года — играл в МХАТе. В 1982—1986 годах работал с Анатолием Васильевым в спектакле " Серсо " . В 1991—1992 Петренко выходил на сцену театра " Школа современной пьесы " . С 1991 года Алексей Васильевич был штатным актером Киностудии им. М. Горького.Фильмография Алексея Васильевича насчитывает около 80 картин. Он исполнил роли летчика Строганова в драме Алексея Германа " Двадцать дней без войны " , Подколесина в " Женитьбе " Виталия Мельникова, появился на телеэкранах СССР в роли американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме " ТАСС уполномочен заявить " .В " Жестоком романсе " Алексей Петренко исполнил роль предпринимателя Кнурова, в " Узнике замка Иф " он сыграл аббата Фариа, в " Пирах Валтасара " - Сталина, а в " Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе " — роль Артура Конан Дойля.События в Украине не оставили известного актера равнодушным."Так как я уроженец Украины, меня волнует и тревожит эта тема. Соболезнующий, трогательный, искренне щедрый и добрый к людям взгляд у меня сейчас на Украину " , - отметил член жюри 26-го открытого фестиваля документального кино "Россия" Алексей Петренко 1 октября 2015 года в беседе с корреспондентом ТАСС."Тему конфликта на юго-востоке Украины, безусловно, следует освещать, но говорить нужно корректно и правдиво, не обижая никакую сторону. И доказывать фактами, что сделано не так", - сказал Петренко и отметил, что "в этой стране замечательный, простой народ и очень сложная верхушка".