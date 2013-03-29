Вчера, 22 февраля, скоропостижно скончался выдающийся актер театра и кино, народный артист РСФСР и народный артист Украины (1999 год) Алексей Петренко. О его смерти сообщил Союз кинематографистов России.
Алексей Петренко — уроженец Украины: он родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. Имеет Алексей Васильевич отношение и к Запорожью: после окончания Харьковского театрального института в 1961 году по распределению актер приехал в музыкально-драматический театр имени Щорса, где проработал два года.
Затем год играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе, а в 1964 году Игорь Владимиров пригласил Алексея Петренко в Ленинградский театр им. Ленсовета.
C 1977 года Алексей Васильевич выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1978 года — играл в МХАТе. В 1982—1986 годах работал с Анатолием Васильевым в спектакле "Серсо". В 1991—1992 Петренко выходил на сцену театра "Школа современной пьесы". С 1991 года Алексей Васильевич был штатным актером Киностудии им. М. Горького.
Фильмография Алексея Васильевича насчитывает около 80 картин. Он исполнил роли летчика Строганова в драме Алексея Германа "Двадцать дней без войны", Подколесина в "Женитьбе" Виталия Мельникова, появился на телеэкранах СССР в роли американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить".
В "Жестоком романсе" Алексей Петренко исполнил роль предпринимателя Кнурова, в "Узнике замка Иф" он сыграл аббата Фариа, в "Пирах Валтасара" - Сталина, а в "Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе" — роль Артура Конан Дойля.
События в Украине не оставили известного актера равнодушным.
"Так как я уроженец Украины, меня волнует и тревожит эта тема. Соболезнующий, трогательный, искренне щедрый и добрый к людям взгляд у меня сейчас на Украину", - отметил член жюри 26-го открытого фестиваля документального кино "Россия" Алексей Петренко 1 октября 2015 года в беседе с корреспондентом ТАСС.
"Тему конфликта на юго-востоке Украины, безусловно, следует освещать, но говорить нужно корректно и правдиво, не обижая никакую сторону. И доказывать фактами, что сделано не так", - сказал Петренко и отметил, что "в этой стране замечательный, простой народ и очень сложная верхушка".
Алексей Петренко — уроженец Украины: он родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. Имеет Алексей Васильевич отношение и к Запорожью: после окончания Харьковского театрального института в 1961 году по распределению актер приехал в музыкально-драматический театр имени Щорса, где проработал два года.
Затем год играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе, а в 1964 году Игорь Владимиров пригласил Алексея Петренко в Ленинградский театр им. Ленсовета.
C 1977 года Алексей Васильевич выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1978 года — играл в МХАТе. В 1982—1986 годах работал с Анатолием Васильевым в спектакле "Серсо". В 1991—1992 Петренко выходил на сцену театра "Школа современной пьесы". С 1991 года Алексей Васильевич был штатным актером Киностудии им. М. Горького.
Фильмография Алексея Васильевича насчитывает около 80 картин. Он исполнил роли летчика Строганова в драме Алексея Германа "Двадцать дней без войны", Подколесина в "Женитьбе" Виталия Мельникова, появился на телеэкранах СССР в роли американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить".
В "Жестоком романсе" Алексей Петренко исполнил роль предпринимателя Кнурова, в "Узнике замка Иф" он сыграл аббата Фариа, в "Пирах Валтасара" - Сталина, а в "Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе" — роль Артура Конан Дойля.
События в Украине не оставили известного актера равнодушным.
"Так как я уроженец Украины, меня волнует и тревожит эта тема. Соболезнующий, трогательный, искренне щедрый и добрый к людям взгляд у меня сейчас на Украину", - отметил член жюри 26-го открытого фестиваля документального кино "Россия" Алексей Петренко 1 октября 2015 года в беседе с корреспондентом ТАСС.
"Тему конфликта на юго-востоке Украины, безусловно, следует освещать, но говорить нужно корректно и правдиво, не обижая никакую сторону. И доказывать фактами, что сделано не так", - сказал Петренко и отметил, что "в этой стране замечательный, простой народ и очень сложная верхушка".
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