Скандал с так называемым "львовским" мусором в Запорожской области продолжает набирать обороты.
Как писала "Индустриалка", инцидент произошел 17 февраля. В тот день в Пологовский отдел полиции поступила информация о том, что на территории района, прямо в поле, неизвестные автомобили выгрузили большое количество бытового мусора. По предварительным данным речь идет о 100 тоннах мусора. Среди бытовых отходов вроде как обнаружили тетради львовских школьников и чеки из львовских магазинов. Таким образом появилось подозрение, что этот мусор был завезен фурами именно со Львова.
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Львовского горсовета Сергей Бабак утверждает, что впервые услышал об этом инциденте со страниц интернет-СМИ, но в то же время нет никаких оснований навешивать ярлык "львовский мусор".
— Ми маємо дуже загальну інформацію, що це сміття зі Львова. Я не розумію. на підставі чого з’явилась така інформація. Якщо лише на підставі інтернет-лайків та статей – то це дивно. Якщо я був у відрядженні у Луцьку, а в Одесі викинув цей чек, то хіба можно вважати, що це сміття приїхало з Луцьку. По-друге, чи є конкретні факти, що сміття доставляли машини зі Львова. Я не хочу коментувати загальну інформацію та істерію, яка зараз роздувається в ЗМІ щодо Львова. В райадміністрації міста Львова є договори з приватними перевізниками на вивоз сміття, куди саме вони возять та на які полігони – це їх комерційна таємниця. Тобто вони забрали, у міськраді розрахувались. Тобто питання, щодо полігонів з розміщенням сміття – це вже не компетенція Львівської міської ради, — рассказал Сергей Бабак.
Кроме этого, чиновник отмечает, что никто из госслужащих Запорожской области до сих пор не обращался с вопросами по этому поводу в профильный департамент.
На депутатской комиссии по жизнеобеспечению в Запорожском горсовете депутаты тоже обсудили этот вопрос. Как отметил депутат горсовета от родной партии Садового "Самопомощь" Олег Германюк, ситуация со свалкой в Пологах подстроенная.
— У нас есть информация, что около 40 килограммов бумаги и чеков было привезено туда позже и высыпано. На видеорегистраторах не было зафиксировано никаких фур. Мусор наш – это уже установлено, — заявил Германюк.
В то же время в пресс-службе Нацполиции Запорожской области такую информацию не подтвердили. Глава пресс-службы ГУНП Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик заверила, что есть факты, подтверждающие, что этот мусор завезенный именно со Львова.
В государственной экологической инспекции Запорожской области принимают все меры по устранению этой свалки. Кроме этого, экологи уже готовятся рассчитать ущерб, который был нанесен государству в следствии таких действий.
Решение вопроса о несанкционированных свалках лежит на органах местного самоуправления. Уже сегодня в Пологовском горсовете этот вопрос депутаты собираются поднять на внеочередной сессии и выступить с обращение к властям Львова.
Источник: Первый Запорожский
Как писала "Индустриалка", инцидент произошел 17 февраля. В тот день в Пологовский отдел полиции поступила информация о том, что на территории района, прямо в поле, неизвестные автомобили выгрузили большое количество бытового мусора. По предварительным данным речь идет о 100 тоннах мусора. Среди бытовых отходов вроде как обнаружили тетради львовских школьников и чеки из львовских магазинов. Таким образом появилось подозрение, что этот мусор был завезен фурами именно со Львова.
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Львовского горсовета Сергей Бабак утверждает, что впервые услышал об этом инциденте со страниц интернет-СМИ, но в то же время нет никаких оснований навешивать ярлык "львовский мусор".
— Ми маємо дуже загальну інформацію, що це сміття зі Львова. Я не розумію. на підставі чого з’явилась така інформація. Якщо лише на підставі інтернет-лайків та статей – то це дивно. Якщо я був у відрядженні у Луцьку, а в Одесі викинув цей чек, то хіба можно вважати, що це сміття приїхало з Луцьку. По-друге, чи є конкретні факти, що сміття доставляли машини зі Львова. Я не хочу коментувати загальну інформацію та істерію, яка зараз роздувається в ЗМІ щодо Львова. В райадміністрації міста Львова є договори з приватними перевізниками на вивоз сміття, куди саме вони возять та на які полігони – це їх комерційна таємниця. Тобто вони забрали, у міськраді розрахувались. Тобто питання, щодо полігонів з розміщенням сміття – це вже не компетенція Львівської міської ради, — рассказал Сергей Бабак.
Кроме этого, чиновник отмечает, что никто из госслужащих Запорожской области до сих пор не обращался с вопросами по этому поводу в профильный департамент.
На депутатской комиссии по жизнеобеспечению в Запорожском горсовете депутаты тоже обсудили этот вопрос. Как отметил депутат горсовета от родной партии Садового "Самопомощь" Олег Германюк, ситуация со свалкой в Пологах подстроенная.
— У нас есть информация, что около 40 килограммов бумаги и чеков было привезено туда позже и высыпано. На видеорегистраторах не было зафиксировано никаких фур. Мусор наш – это уже установлено, — заявил Германюк.
В то же время в пресс-службе Нацполиции Запорожской области такую информацию не подтвердили. Глава пресс-службы ГУНП Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик заверила, что есть факты, подтверждающие, что этот мусор завезенный именно со Львова.
В государственной экологической инспекции Запорожской области принимают все меры по устранению этой свалки. Кроме этого, экологи уже готовятся рассчитать ущерб, который был нанесен государству в следствии таких действий.
Решение вопроса о несанкционированных свалках лежит на органах местного самоуправления. Уже сегодня в Пологовском горсовете этот вопрос депутаты собираются поднять на внеочередной сессии и выступить с обращение к властям Львова.
Источник: Первый Запорожский
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