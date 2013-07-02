В связи с довольно резким потеплением началось активное таяние снега, но не везде особенности грунта и отсутствие нормальной дренажной системы позволяют воде быстро сойти.
В связи с этим запорожским спасателям пришлось оказывать помощь по откачке воды жителям Черниговского, Ореховского, Васильевского и Запорожского районов.
В частности, в поселке Солнечном, что в Запорожском районе, спасатели провели дренажирование и, используя бензорез, прорезали в фундаменте забора заброшенного здания технические отверстия для выпуска талой воды. Кроме этого, с помощью экскаваторов установили бетонные плиты и сделали насыпь грунта и мешков с песком. После этого мотопомпой они откачали около 1100 куб.м воды, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
В общей сложности за сутки спасатели откачали 1425 куб.м воды.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области помог собаке выбраться на берег из морской воды.
В связи с этим запорожским спасателям пришлось оказывать помощь по откачке воды жителям Черниговского, Ореховского, Васильевского и Запорожского районов.
В частности, в поселке Солнечном, что в Запорожском районе, спасатели провели дренажирование и, используя бензорез, прорезали в фундаменте забора заброшенного здания технические отверстия для выпуска талой воды. Кроме этого, с помощью экскаваторов установили бетонные плиты и сделали насыпь грунта и мешков с песком. После этого мотопомпой они откачали около 1100 куб.м воды, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
В общей сложности за сутки спасатели откачали 1425 куб.м воды.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области помог собаке выбраться на берег из морской воды.
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