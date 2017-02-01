Начальник ГУ Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша обнародовал свою электронную декларацию.
Согласно е-декларации, в собственности главного запорожского полицейского есть дом площадью 207,9 кв.м. в селе Слобожанское Днепропетровской области и земельный участок, на котором он расположен, а также еще 1320 кв.м. земли в том же населенном пункте. Кроме того, Олег Золотоноша владеет квартирой в Киеве площадью 113,4 кв.м. и машиноместом на подземной стоянке площадью 17,6 кв.м.
Олег Викторович также задекларировал мужские наручные швейцарские часы ULYSSE NARDIN и две церковные иконы, которые ему подарили. А его жена Татьяна Золотоноша записала подаренные женские часы ROLEX, а также два кольца премиум класса от швейцарской компании CHOPARD, а также серьги, браслет и кольцо от французского дома van cleef and arpels. Дочка Ольга Золотоноша задекларировала серьги, цепочку и кулон CHOPARD.
Автомобиль HYUNDAІ ACCENT в семье Золотоноши записан на жену.
В прошлом году Олег Золотоноша получил 318598 грн. зарплаты в Днепропетровском государственном университете внутренних дел МВД Украины, а его супруга - 486815 грн. дохода от занятий предпринимательской деятельностью и 14620 грн. выплат за рождение ребенка.
На банковском счету Олега Золотоноши 4100 долларов. Немного большая сумма вкладов у его жены, которая задекларировала 6200 долларов и 68000 грн.
В своей декларации Олег Золотоноша также отметил, что он является членом первичной профсоюзной организации Днепропетровского государственного университета внутренних дел и Международной полицейской ассоциации.
Как сообщала "Индустриалка", свои электронные декларации уже обнародовали, областной прокурор Валерий Романов, заместитель прокурора Запорожской области - начальник управления представительства интересов гражданина или государства в суде Юрий Юрченко, заместитель прокурора Запорожской области Артур Шаповалов, руководитель Запорожской местной прокуратуры №3 Иван Монин, руководитель местной прокуратуры №1 Ирина Бутенко и другие. Единственный, кто прозрачно не показал народу свои доходы — председатель Запорожской ОГА Константин Брыль.
Согласно е-декларации, в собственности главного запорожского полицейского есть дом площадью 207,9 кв.м. в селе Слобожанское Днепропетровской области и земельный участок, на котором он расположен, а также еще 1320 кв.м. земли в том же населенном пункте. Кроме того, Олег Золотоноша владеет квартирой в Киеве площадью 113,4 кв.м. и машиноместом на подземной стоянке площадью 17,6 кв.м.
Олег Викторович также задекларировал мужские наручные швейцарские часы ULYSSE NARDIN и две церковные иконы, которые ему подарили. А его жена Татьяна Золотоноша записала подаренные женские часы ROLEX, а также два кольца премиум класса от швейцарской компании CHOPARD, а также серьги, браслет и кольцо от французского дома van cleef and arpels. Дочка Ольга Золотоноша задекларировала серьги, цепочку и кулон CHOPARD.
Автомобиль HYUNDAІ ACCENT в семье Золотоноши записан на жену.
В прошлом году Олег Золотоноша получил 318598 грн. зарплаты в Днепропетровском государственном университете внутренних дел МВД Украины, а его супруга - 486815 грн. дохода от занятий предпринимательской деятельностью и 14620 грн. выплат за рождение ребенка.
На банковском счету Олега Золотоноши 4100 долларов. Немного большая сумма вкладов у его жены, которая задекларировала 6200 долларов и 68000 грн.
В своей декларации Олег Золотоноша также отметил, что он является членом первичной профсоюзной организации Днепропетровского государственного университета внутренних дел и Международной полицейской ассоциации.
Как сообщала "Индустриалка", свои электронные декларации уже обнародовали, областной прокурор Валерий Романов, заместитель прокурора Запорожской области - начальник управления представительства интересов гражданина или государства в суде Юрий Юрченко, заместитель прокурора Запорожской области Артур Шаповалов, руководитель Запорожской местной прокуратуры №3 Иван Монин, руководитель местной прокуратуры №1 Ирина Бутенко и другие. Единственный, кто прозрачно не показал народу свои доходы — председатель Запорожской ОГА Константин Брыль.
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