В первой декаде марта представители 25-й бригады транспортной авиации из Мелитополя (Запорожская область) приступят к выполнению операции "Северный сокол-2017". Наши летчики будут выполнять работу за полярным кругом уже в девятый раз.
Как сообщала "Индустриалка", готовиться к выполнению ответственного задания, которое украинским летчикам доверяют датчане, 25-я бригада начала еще осенью 2016-го года. А к практической части выполнения операции авиаторы приступают в данный момент.
- Представители командования Военно-Воздушных сил Дании сейчас находятся в Мелитополе, сегодня мы устраиваем демонстрационные полеты, а 9 марта уже будем в датском городе Ольборге, - рассказал командир бригады гвардии полковник Дмитрий Мымриков. - Задействован в нынешней, девятой по счету операции будет один Ил-76МД, а также 10 человек летного экипажа, 10 – технического персонала и два сотрудника из управления, из Винницы. Будем работать вместе с датским "Геркулесом", всего мы должны перевезти 1 миллион литров дизельного топлива перевезти. Ну и другие необходимые грузы на полярную станцию "Норд". Нам предстоит 25 миссий, так что пробудем в Гренландии до 12 апреля.
Справка "Индустриалки"
Полярная станция "Норд" - военная и научная станция в северо-восточной Гренландии, в 1700 километрах к северу от Северного Полярного круга и 924 километрах от Северного полюса. Располагается на полуострове Принцессы Ингеборг на Земле Кронпринца Кристиана и является самым северным постоянным поселением в Северо-Восточном Гренландском национальном парке и всей Гренландии в целом (на Земле Пири, еще дальше к северу, расположены базы Бренлундус и Мыс Харальда Мольтке, но они сезонные). Командование обороны Дании держит здесь базу с пятью моряками, сменяющимися каждые 26 месяцев. Летом также размещаются до 20 ученых и другого персонала. Станция имеет 35 строений. Ледовые условия позволяют пройти морем только раз в пять-десять лет, а потому станция снабжается по воздуху.
Как сообщала "Индустриалка", готовиться к выполнению ответственного задания, которое украинским летчикам доверяют датчане, 25-я бригада начала еще осенью 2016-го года. А к практической части выполнения операции авиаторы приступают в данный момент.
- Представители командования Военно-Воздушных сил Дании сейчас находятся в Мелитополе, сегодня мы устраиваем демонстрационные полеты, а 9 марта уже будем в датском городе Ольборге, - рассказал командир бригады гвардии полковник Дмитрий Мымриков. - Задействован в нынешней, девятой по счету операции будет один Ил-76МД, а также 10 человек летного экипажа, 10 – технического персонала и два сотрудника из управления, из Винницы. Будем работать вместе с датским "Геркулесом", всего мы должны перевезти 1 миллион литров дизельного топлива перевезти. Ну и другие необходимые грузы на полярную станцию "Норд". Нам предстоит 25 миссий, так что пробудем в Гренландии до 12 апреля.
Справка "Индустриалки"
Полярная станция "Норд" - военная и научная станция в северо-восточной Гренландии, в 1700 километрах к северу от Северного Полярного круга и 924 километрах от Северного полюса. Располагается на полуострове Принцессы Ингеборг на Земле Кронпринца Кристиана и является самым северным постоянным поселением в Северо-Восточном Гренландском национальном парке и всей Гренландии в целом (на Земле Пири, еще дальше к северу, расположены базы Бренлундус и Мыс Харальда Мольтке, но они сезонные). Командование обороны Дании держит здесь базу с пятью моряками, сменяющимися каждые 26 месяцев. Летом также размещаются до 20 ученых и другого персонала. Станция имеет 35 строений. Ледовые условия позволяют пройти морем только раз в пять-десять лет, а потому станция снабжается по воздуху.
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