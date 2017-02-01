Заводы останавливают производство

Киев. 19 февраля. Блокадники митингуют уже в столице. Далеко зашли

Обратились к мэру за поддержкой

Кому блокада выгодна

Почти месяц продолжается сырьевая блокада на Донбассе, которую 25 января организовали ветераны добробатов под руководством народных депутатов Семена Семенченко и Владимира Парасюка. Активисты заблокировали железную дорогу в трех местах, а 16 февраля установили посты и на автодорогах.Многочисленные заявления руководителей различного уровня о том, что блокада угрожает энергетической безопасности Украины, результата не дали, поэтому 15 февраля Кабмин принял распоряжение " О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии " и тем самым фактически ввел чрезвычайное положение в энергетике.По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, блокирование поставок сырья приведет к остановке метпредприятий, что будет иметь для страны катастрофические последствия: " Це підриває економіку країни та економічне зростання, що необхідне для збільшення соціальних виплат та здійснення необхідних країні реформ " . Он подчеркнул, что в металлургическом комплексе работает 300 тысяч человек, а предприятия металлургии обеспечивают 20% валютной выручки государства.Ситуация с блокадой вызвала серьезный резонанс в мире. В частности, на нее резко отреагировал Евросоюз, в который так стремится войти Украина. " Лица, ответственные за блокаду, должны прекратить свои действия, а власти должны решить эту проблему в перво-очередном порядке " , – говорится в сообщении пресс-службы ЕС.Группа Метинвест уже сообщила об остановке производства на Енакиевском металлургическом заводе (он имеет подразделение в Макеевке), производящем сталь, и объединении " Краснодонуголь " , которое производит коксующийся уголь.По информации пресс-службы Группы, на заводе произведено выдувание доменных печей №3 и №5, прекращена работа конвертерного цеха. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. Из-за блокады остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения " Краснодонуголь " .Стоит отметить, что Енакиевский метзавод и " Краснодонуголь " зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и платят все налоги и сборы в государственный бюджет.На грани остановки и другие предприятия – как на неподконтрольной, так и на контролируемой территории. В частности – два мариупольских меткомбината и Авдеевский коксохимический завод.По словам гендиректора АКХЗ Мусы Магомедова, на предприятии начнут использовать запасы импортного угля, который завозился как запасной. Когда угляне станет, заводу грозит остановка, после которой запустить его уже не смогут. " Активисты " фактически наносят Авдеевке и Украине удар в спину " , – написал на своей странице в соцсети Муса Магомедов.В Мариуполе ощутил последствия блокады ММК имени Ильича, где, по информации генерального директора Юрия Зинченко, производство снижено на 10%.В числе металлургических предприятий, которые могут серьезно ощутить результаты блокады, – и ПАО " Запорожсталь " , градообразующее предприятие нашего города.- Для нас, прокатчиков, самое страшное – остановка стана, – говорит начальник обжимного цеха Андрей Кривцов. – Мы понимаем прекрасно: это снижение объемов производства и, соответственно, уменьшение заработной платы нашим работникам. Уменьшение объемов производства – это, понятно, уменьшение прибыли комбината. Соответственно, недоплачивает комбинат в бюджет города, бюджет страны. Те программы, которые намечены на развитие города, на улучшение жизни запорожцев, не будут в полной мере финансироваться.И поэтому мы прекрасно понимаем, что блокада – это путь в никуда. На данный момент на большинстве ТЭС критические запасы угля. Велик риск веерного отключения электроэнергии. И речь даже не об уменьшении или увеличении объемов производства конкретно на комбинате " Запорожсталь " . Велик риск оставить наши семьи без воды, тепла и света.Наше желание одно простое – мы хотим нормально работать, получать нормальную заработную плату и отчислять налоги во все бюджеты честно. Я считаю, что это и есть самый главный патриотизм в нашей стране.Коллегу поддерживает и заместитель начальника доменного цеха Игорь Качанюк.- Ни для кого не секрет: если на металлургическом заводе есть чугун, значит, есть работа и на всех остальных переделах – таких как сталеплавильный, прокатный цеха. Блокада ставит под угрозу работу всего предприятия в целом, – говорит Игорь Качанюк....От имени многотысячного трудового коллектива генеральный директор Ростислав Шурма и председатель профсоюзного комитета Леонид Анисимов обратились к городскому голове Владимиру Буряку с призывом использовать все допустимые законом Украины методы и средства для скорейшего разрешения проблемы блокирования железнодорожного сообщения в Донецкой области." Работники комбината на встречах неоднократно высказывали озабоченность продолжающейся блокадой Донбасса, которая вызвала дефицит коксующихся и энергетических углей в Украине. Запорожсталевцы осведомлены о последствиях для экономики Украины и экономики предприятия, которые приносит блокада. Наши мариупольские коллеги уже были вынуждены снизить производство из-за дефицита сырья. Под угрозой снижения производства оказались комбинат " Запорожсталь " , другие металлургические предприятия Украины.Дефицит энергетических углей поставил под угрозу полноценную работу тепловых электростанций. В частности, из-за дефицита антрацита могут остановиться несколько электростанций, возникнет дефицит мощности в единой энергосистеме Украины. Кабинет министров уже вв е л чрезвычайное положение в энергетике.Во время чрезвычайного положения на промышленные предприятия Запорожья, в том числе на комбинат " Запорожсталь " , могут поступать требования о снижении потребления электроэнергии. Выполняя эти предписания, комбинат будет вынужден останавливать работу прокатных цехов в пиковые часы, что привед е т к снижению производства и росту себестоимости продукции.Все эти факторы отразятся на конкурентоспособности комбината " Запорожсталь " , приведут к снижению экспорта и снижению поступлений налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Более того, при форс-мажорных ситуациях промышленные предприятия и население будут оставаться без света, что угрожает возникновением техногенной и гуманитарной катастроф.Весь промышленный комплекс Украины – это единая цепочка. Если из него выбить одно звено, страдает вся система. Остановка любого промышленного предприятия наносит вред экономике Украины. Продолжение блокады наносит вред каждой украинской семье. Гражданам Украины угрожает не только потеря рабочих мест и ухудшение благосостояния – люди буквально потеряют свет, тепло, воду. Продолжение блокады неминуемо вызовет полный коллапс всей системы жилищно-коммунального хозяйства, всей инфраструктуры и экономики в целом.От имени многотысячного трудового коллектива обращаемся к Вам с просьбой отреагировать на сложившуюся ситуацию, т.к. под угрозой благополучие жителей города Запорожья. Мы просим местную власть в Вашем лице задействовать все законные механизмы для прекращения блокирования железнодорожного сообщения на Донбассе " , – говорится в письменном обращении трудового коллектива ПАО " Запорожсталь " .- Наши люди, как никто другой, хорошо понимают реальные последствия этой блокады, они очень четко понимают, что буквально в течение двух-трех недель результаты блокады будут видны и их будут чувствовать все граждане Украины, – отметил журналистам Ростислав Шурма. – Они будут чувствовать в каждой квартире, потому что не будет тепла, не будет света в часы пик.Все люди почувствуют это на своих кошельках. Потому что начнут останавливаться предприятия без стратегического сырья. Это значит: сразу увольнения, переход на сокращенную рабочую неделю, сокращение поступления налоговой выручки, сокращение налоговых платежей. Сразу вся экономическая цепочка, как домино, рушится.А второе последствие – такая вакханалия происходит в течение трех недель и никто за это не несет наказания, хотя прямо нарушает закон. Вот вдумайтесь: вооруженные люди с автоматами захватывают объекты стратегической инфраструктуры. Что это вам напоминает? 17-й год. Только не 2017-й, а 1917 год. И чем все это закончилось, мы все хорошо помним. Я очень надеюсь, что властям хватит разума и мужества все это остановить законным способом, теми полномочиями, которые даны им Конституцией и законами.Керовані Російською Федерацією збройні угрупування блокують українські підприємства, які дають суттєві надходження в бюджет України, потужності яких розташовані на тимчасово непідконтрольних уряду територіях. Бойовики в різний час намагалися перепідпорядкувати їх фейковій владі, але Україні ціною серйозних дипломатичних зусиль під час Мінських переговорів вдалося зберегти контроль над власними надрами, стратегічними підприємствами та залишити у сфері впливу держави громадян, які працюють на цих підприємствах.Водночас деякі політики всередині держави починають діяти синхронно з представниками терористичних угрупувань, керованих Росією. І ця синхронність викликає багато запитань " , – сказал Вадим Черныш.…И все же производственники не теряют надежду, что здравый смысл возьмет верх и блокада будет остановлена. Ведь, в конце концов, должна же центральная власть показать, что она есть в Украине!