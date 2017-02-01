Писатель и историк Борис Артемов презентовал свою книгу "Герои смутных времен" в библиотеке-филиале № 14 для взрослых.
- На презентации книги собрались ценители литературы родного города, - рассказали "Индустриалке" сотрудники библиотеки. - Читатели смогли могли пообщаться с талантливым прозаиком, который пишет об истории города. А она, как мозаика, состоит из многочисленных судеб его горожан. Людей простых и знаменитых, отважных и робких, веселых и грустных, таких разных по характеру , национальности, силе чувств. В этой мозаике корни каждого из нас. А кто бережет корни, тот питает свои листья.
Борис Артемов подарил библиотеке также свою книгу "Эффект 2000", в которой поднимает вечные вопросы бытия. В сборнике коротких рассказов о любви сочетается обыденность шумных праздников и яркость серых будней.
"Индустриалка" также писала: "Вечер романса в запорожской библиотеке — при свечах и с гитарой".
Фото предоставлены библиотекой-филиалом № 14 для взрослых
- На презентации книги собрались ценители литературы родного города, - рассказали "Индустриалке" сотрудники библиотеки. - Читатели смогли могли пообщаться с талантливым прозаиком, который пишет об истории города. А она, как мозаика, состоит из многочисленных судеб его горожан. Людей простых и знаменитых, отважных и робких, веселых и грустных, таких разных по характеру , национальности, силе чувств. В этой мозаике корни каждого из нас. А кто бережет корни, тот питает свои листья.
Борис Артемов подарил библиотеке также свою книгу "Эффект 2000", в которой поднимает вечные вопросы бытия. В сборнике коротких рассказов о любви сочетается обыденность шумных праздников и яркость серых будней.
"Индустриалка" также писала: "Вечер романса в запорожской библиотеке — при свечах и с гитарой".
Фото предоставлены библиотекой-филиалом № 14 для взрослых
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