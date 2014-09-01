- Мы делаем все, чтобы в первую очередь локализовать очаг заболевания и не допустить его распространения, - сказал первый заместитель городского головы Сергей Мешок. - Я думаю, что жители Запорожья должны быть спокойны. Люди, которые проживают непосредственно около очага, предупреждены.Как рассказал и.о. начальника Госпродпотребслужбы в Запорожье Сергей Приходько, последний раз в Запорожской области случай африканской чумы был зафиксирован в 2012 году в Приморском районе. На сегодня в Украине выявлено более 33 очагов африканской чумы. В основном это населенные пункты сельской местности. В Запорожье случай заболевания животного в городской местности является вторым в Украине (ранее была выявлена болезнь животного в Никополе Днепропетровской области).По его словам, комиссия при горисполкоме сегодня приняла решение об уничтожении животных, которые могут быть выявлены в Коммунарском районе. По состоянию на 16.00 животные выявлены не были. Ситуация держится на контроле.Как сообщила директор департамента здравоохранения горсовета Виктория Ушакова, это заболевание для людей не опасно, человек может быть только переносчиком заболевания. Болезнь и 100-процентная смертность наблюдается только у животных.- Хочу успокоить всех граждан: люди этим заболеванием не болеют, это исключительно заболевание животных. Но человек может быть механическим переносчиком заболевания от больного животного к другим животным, - сообщила медик.Случаи заболевания животных африканской чумой попадают под классификацию чрезвычайных ситуаций, отметил замгмэра, глава комиссии по чрезвычайным ситуациям Валерий Эделев.- Будут приняты все меры, чтобы не дать распространиться заболеванию среди других животных в городе. Усложняет ситуацию то, что это густонаселенный центр. Но наши городские службы готовы отработать ситуацию в полном объеме. В ближайшее время будет найден источник заболевания и локализован, - заверил Валерий Эделев.По его словам, пока оцеплена 3-километровая зона поражения, на которой исследуются все животные. Дальше специалисты будут принимать решения согласно ситуации.Заммэра просит горожан не покупать мясо-молочные продукты на стихийных рынках, чтобы не допустить распространения заболевания. Также будет усилен контроль по перемещению продукции - происхождение и их качество. Особенно тщательно будут следить за продуктами на рынках и в супермаркетах.