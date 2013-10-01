- Юрий Кормышов работал у нас больше пятидесяти лет, в том числе тридцать семь лет директором — с 1976 по 2013 год, - рассказал " Индустриалке " директор электротехнического колледжа Запорожского национального технического университета Евгений Рябенко. - До последнего дня Юрий Степанович работал со студентами, преподавал предмет " монтаж и эксплуатация электротехнических изделий " .В первый же день, когда не стало Юрия Кормышова, студенты и сотрудники колледжа приняли решение собрать деньги и установить мемориальную доску в память о нашем бывшем директоре, что мы и сделали.Когда Юрий Степанович возглавлял колледж, был построен лабораторный корпус, колледж всегда был на достаточно высоком уровне по вопросам учебы, организации спортивно-массовой и общественной работы. В нашем колледже есть традиция хорошо учиться и хорошо работать.Труд Юрия Кормышова был отмечен многими наградами, он заслуженный учитель Украины. Был очень ответственным человеком....У техникума собрались друзья и коллеги Юрия Кормышова, представители городской власти, учащиеся техникума. Выступавшие с теплотой вспоминали о Юрии Степановиче.- Пока мы помним о человеке, дело его живет, - отметил на открытии председатель районной администрации Запорожского городского совета по Вознесеновскому району Андрей Звегинцев. - Сегодня дело Юрия Степановича Кормышова продолжают его ученики.На открытие мемориальной доски пришли ученики Юрия Кормышова разных лет, в том числе и самые первые.- Я ученик Юрия Степановича, выпускник электротехнического колледжа, который успешно окончил в 1999 году, - рассказал " Индустриалке " декан электротехнического факультета ЗНТУ Николай Антонов. - Юрий Степанович был не только руководителем моего диплома, но и вел у меня курсовые, преподавал некоторые дисциплины и учил нас уму-разуму.Особенно запомнилась его способность размышлять, принимать правильные взвешенные решения. Он никогда не отвечал мгновенно — брал небольшую паузу, взвешивал все " за " и " против " и выдавал единственно правильное решение.Мы очень признательны, что он вложил в нас душу, энергию, и это позволило достичь нам в этой жизни многого. За годы работы у Юрия Степановича было очень много выпускников, которые гордятся, что стали его учениками.- В техникуме я обучался с 1964 по 1968 год, а Юрий Степанович пришел сюда работать после института в 1965 году, мы — его первые ученики, - говорит " Индустриалке " директор предприятия " Укрэлектромонтаж " Николай Ласка, пришедший с несколькими своими соучениками. - Очень четко и точно преподавал специальность. Мы жили в общежитии, комнаты у нас с Юрием Степановичем были рядом. Тогда это был обычный молодой человек. Серьезный, доброжелательный, никогда ни на кого не повышал голос. А за его внутреннюю доброту, которая светилась в глазах, мы его сразу полюбили, продолжали дружить всю жизнь....В завершение митинга к мемориальной доске возложили цветы, в память о Юрии Кормышове прозвучал гимн электротехнического колледжа.Фото автора