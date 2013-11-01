Так, согласно решению областного совета, в рамках региональной программы строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, социально-культурного и экологического назначения на период до 2020 года в Запорожской области, в этом году за счет средств областного бюджета предусмотрено 4,2 млн.грн. на строительство полигона твердых бытовых отходов в городе Гуляйполе и 419 тыс. - на строительство водопровода для полигона бытовых отходов в городе Пологи.Кроме того, 1,6 млн.грн. депутаты планируют выделить из областного бюджета на реконструкцию существующего полигона твердых бытовых отходов общей площадью 4,9 га со строительством цеха по их сортировке и пакетированию в городе Орехов.Региональной программой строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, социально-культурного и экологического назначения в этом году также предполагается выделение из областного бюджета 556 тыс. на строительство полигона твердых бытовых отходов города Токмак, 1 млн.грн. - на строительство полигона твердых бытовых отходов общей площадью 12 га со строительством цеха по их сортировке и пакетированию в пгт Камышеваха Ореховского района; 523 тыс. - на строительство полигона твердых бытовых отходов около пгт Розовка Розовского района и 1,6 млн.грн. - на реконструкцию и расширение полигона твердых бытовых отходов КП " Черниговское ВУЖКХ " .Но наиболее масштабные работы запланированы на землях Солнечного поселкового совета Запорожского района. На строительство полигона твердых бытовых отходов № 3 в 2017 году планируют направить 24,7 млн.грн.. В том числе 12,7 млн.грн. - за счет областного бюджета.В 2016 году за счет средств областного бюджета по проектам, финансирование которых осуществлялось в рамках Региональной программы строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, социально-культурного и экологического назначения в Запорожской области было предусмотрено 5 млн.грн. на строительство полигона твердых бытовых отходов № 3 на землях Солнечного поселкового совета Запорожского района. К сожалению, УКС Запорожской облгосадминистрации не освоил из этой суммы ни копейки. Не сложилось и с изготовлением проектно-сметной документации на объект " Реконструкция и расширение полигона твердых бытовых отходов КП " Черниговское ВУЖКХ " . Выделенные областным советом на эти цели 126,8 тыс. остались неосвоенными. А из предусмотренных в областном бюджете 2016 299,8 тыс.грн. на строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Гуляйполе освоено только 7,9 тыс.грн..На строительство полигона для захоронения твердых бытовых отходов в г. Каменка-Днепровская прошлом году было предусмотрено 6,5 млн.грн., Освоено 3,5 млн.грн. На приобретение мусоровоза для обслуживания этого полигона депутаты предусмотрели 1 млн. грн., освоено 998 тыс. грн.На строительство полигона твердых бытовых отходов в с.Большая Белозерка Великобелозерского района из предусмотренных в областном бюджете 954,5 тыс. освоено 736 тыс.грн.. Работы по строительству полигона завершены, планируется ввести его в эксплуатацию в марте 2017 года.Вместе с тем, 2,25 млн.грн., выделенные депутатами Запорожского облсовета на приобретение машин для сбора, транспортировки и складирования твердых бытовых отходов в г. Мелитополе, полностью освоены. За эти средства был приобретен экскаватор-погрузчик для выполнения работ на полигоне ТБО.- Позиция депутатского корпуса: все средства экологического фонда должны " работать " на улучшение экологической ситуации территорий. И, в первую очередь, на обустройство цивилизованных полигонов для складирования, сортировки и утилизации отходов, - отметил председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак и заверил, что в этом году депутаты облсовета берут строительство и реконструкцию полигонов в районах Запорожской области под личный контроль, чтобы не превращать этот процесс в долгострои.