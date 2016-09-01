- Наша воинская часть является структурным подразделением Национальной гвардии Украины, выполняет задачи по конвоированию и часть задач в АТО. Дислоцируется часть в Коммунарском районе Запорожья, - рассказал командир воинской части 3026 подполковник Руслан Глуховец. - Часть была создана 26 января 1957 года, имеет богатую историю, традиции, очень много военнослужащих нашей части принимали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в войне в Афганистане, а сегодня выполняют задачи в зоне АТО.Поздравить военнослужащих и вручить лучшим из них награды, грамоты и благодарности приехали представители городской и областной власти.- Этот коллектив действительно достоин уважения, они с честью соблюдают традиции, которые закладывались не одно десятилетие старшими поколениями. Военнослужащие проявляют сегодня свой героизм на передовой на Донбассе, и здесь, на запорожской земле, являются оплотом спокойствия и мира. Сегодня мы их благодарим и поздравляем с юбилеем, - сказал управляющий делами исполкома Запорожского горсовета Роман Омельянович. - Городская власть внедрила программу шефской помощи, в рамках которой производится финансирование некоторых программ и вопросов, поставленных самими воинскими частями как Национальной гвардии, так и ВСУ.Я уверен, что и в этом году депутатский корпус поддержит программу шефской помощи и это станет хорошим подспорьем для наших военнослужащих.ПАО " Запорожсталь " , как представитель социально-общественного бизнеса, всегда поддерживает тех, кто в этом нуждается. И в этот раз они не нарушили свою традицию.Директор по охране труда, промышленной и техногенной безопасности ПАО " Запорожсталь " , депутат Запорожского областного совета от Оппозиционного блока Игорь Черняк передал воинской части оргтехнику.- В наше тяжелое время важна поддержка, но не столько материальная, сколько искренняя человеческая поддержка. Мы стараемся нашим воинам помочь. И военнослужащие, и работники " Запорожстали " вносят свою часть в защиту нашей Родины. Металлурги у доменных печей и прокатных станов вносят лепту в экономическую безопасность страны, воины с оружием в руках обеспечивают мир на боевом посту, - сказал Игорь Черняк. - Это люди, которые в случае необходимости готовы отдать свою жизнь за покой и мир на нашей земле. И мы искренне верим, что мир на нашей земле наконец-то наступит, а родственники и близкие наших воинов встретят своих защитников целыми и невредимыми.Завершилось торжество праздничным концертом.Фото автора.