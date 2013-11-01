Ликвидация аварии, методом установки на трубу ремонтного листового хомута, началась 20 февраля в 22:00.Для проведения ремонтных работ от водоснабжения были временно отключены дома по улице Полякова, 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 13б.В ликвидации аварии участвовала аварийная служба цеха №3, были задействованы десять специалистов предприятия, два экскаватора, мотопомпа, две аварийные машины, автокран, гидромолот.21 февраля в 15:45 ликвидация аварии была завершена, в 16:30 полностью возобновлена подача водоснабжения, сообщает сайт мэрии.