В Шевченковском районе по улице Полякова, 5 произошел перелом чугунной трубы диаметром 250 мм.
Ликвидация аварии, методом установки на трубу ремонтного листового хомута, началась 20 февраля в 22:00.
Для проведения ремонтных работ от водоснабжения были временно отключены дома по улице Полякова, 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 13б.
В ликвидации аварии участвовала аварийная служба цеха №3, были задействованы десять специалистов предприятия, два экскаватора, мотопомпа, две аварийные машины, автокран, гидромолот.
21 февраля в 15:45 ликвидация аварии была завершена, в 16:30 полностью возобновлена подача водоснабжения, сообщает сайт мэрии.
Ликвидация аварии, методом установки на трубу ремонтного листового хомута, началась 20 февраля в 22:00.
Для проведения ремонтных работ от водоснабжения были временно отключены дома по улице Полякова, 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 13б.
В ликвидации аварии участвовала аварийная служба цеха №3, были задействованы десять специалистов предприятия, два экскаватора, мотопомпа, две аварийные машины, автокран, гидромолот.
21 февраля в 15:45 ликвидация аварии была завершена, в 16:30 полностью возобновлена подача водоснабжения, сообщает сайт мэрии.
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