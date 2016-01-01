Члены постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджетной политике сегодня возмутились отсутствию некоторых руководитель городских управлений.
- В то время, как мы рассматриваем ряд важных вопросов, по которым нам нужны определенные разъяснения, их не могут предоставить из-за отсутствия начальников управлений и департаментов, - отметил председатель постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджетной политики Руслан Божко. - Некоторые едут в командировки, но лучше это делать в другие дни. Все же знают, что по средам у нас комиссии.
Члены комиссии решили составить обращение к городскому голове Владимиру Буряку, чтобы урегулировать этот вопрос и в будущем иметь возможность получить консультацию специалистов в день заседания комиссии.
Возмущение членов комиссии было вполне закономерным, потому что за два с лишним часа они столкнулись с рядом недочетов - в том числе и с оформлением документов со стороны управлений и департаментов.
Как писала "Индустриалка", Запорожцев привлекут к распределению народного бюджета
- В то время, как мы рассматриваем ряд важных вопросов, по которым нам нужны определенные разъяснения, их не могут предоставить из-за отсутствия начальников управлений и департаментов, - отметил председатель постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджетной политики Руслан Божко. - Некоторые едут в командировки, но лучше это делать в другие дни. Все же знают, что по средам у нас комиссии.
Члены комиссии решили составить обращение к городскому голове Владимиру Буряку, чтобы урегулировать этот вопрос и в будущем иметь возможность получить консультацию специалистов в день заседания комиссии.
Возмущение членов комиссии было вполне закономерным, потому что за два с лишним часа они столкнулись с рядом недочетов - в том числе и с оформлением документов со стороны управлений и департаментов.
Как писала "Индустриалка", Запорожцев привлекут к распределению народного бюджета
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