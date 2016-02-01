Для удобства жителей города структурные подразделения департамента располагаются в каждом районе Запорожья. Кроме того, услуги государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и вещных прав на недвижимое имущество предоставляются через центры предоставления административных услуг.Департамент регистрационных услуг Запорожского городского совета приглашает горожан получить услуги государственной регистрации по следующим адресам:- отдел регистрации физических лиц по Александровскому району: ул. Школьная, 1а, тел.: 787-51-77;- отдел регистрации физических лиц по Днепровскому району: пр. Маяковского, 20, тел.: 236-35-43;- отдел регистрации физических лиц по Заводскому району: ул. Лизы Чайкиной, 74, тел.: 236-63-35;- отдел регистрации физических лиц по Вознесеновскому району: пр. Маяковского, 20, тел.: 236-35-33;- отдел регистрации физических лиц по Хортицкому району: ул. Лахтинская, 10, тел.: 277-02-02;- отдел регистрации физических лиц по Шевченковскому района: ул. Карпенко-Карого, 5в, тел.: 269-02-60;- отдел регистрации физических лиц по Коммунарскому району: ул. Чумаченко, 25а, тел.: 769-77-41.- отдел регистрации по Вознесеновскому району: ул. Седова, 5 тел.: 225-66-05; 225-66-10; 225-66-30;- отдел регистрации по Заводскому району: ул. Л. Чайкиной, 56 тел.: 236-59-54;- отдел регистрации по Александровскому району: ул. Александровская, 26 тел.: 764-26-10; 764-17-59;- отдел регистрации по Коммунарскому району: ул. Чумаченко, 32 тел.: 287-09-32; 287-09-89;- отдел регистрации по Шевченковскому району: просп. Моторостроителей, 34 тел.: 287-22-56, 287-22-81.- отдел регистрации по Днепровскиому району: ул. Бородинская, 1-А тел.: 224-87-07; 224-80-31;- отдел регистрации по Хортицкому району: бульвар Строителей, 19 тел.: 224-90-17; 283-75-92.Прием граждан также осуществляется в Центрах предоставления административных услуг.Центр предоставления административных услуг по Вознесеновскому району: бул. Центральный, д.27, тел.: 236-04-25 (круглосуточно), 236-04-35;Центр предоставления административных услуг по Заводскому району: ул. Лизы Чайкиной, д.56 (помещение первого этажа районной администрации), тел.: 236-52-82 (круглосуточно), 236-52-84;Центр предоставления административных услуг по Днепровскому и Хортицкому районам: ул. Кияшко, д. 22, тел.: 239-38-44 (круглосуточно), 239-38-43;Центр предоставления административных услуг по Коммунарскому району: ул. Чумаченко, д.32, (помещение первого этажа районной администрации), тел.: 769-79-37 (круглосуточно), 769-79-46;Центр предоставления административных услуг по Александровскому и Шевченковскому районам: ул. Украинская, д. 50, тел.: 787-60-11 (круглосуточно), 787-60-38.Более подробную информацию об услугах и перечень документов, необходимых для их получения, граждане города могут узнать на сайте департамента регистрационных услуг Запорожского городского совета - drp.zp.ua и на странице Департамента регистрационных услуг Запорожского городского совета в Facebook, сообщает сайт мэрии.