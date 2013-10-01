37-летний мужчина, который изнасиловал девочку-инвалида, проведет за решеткой два года.
Жуткий случай произошел в Васильевке. Женщина обнаружила в своем доме раздетую дочку и знакомого. Как оказалось мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, которая ко всему с детства является инвалидом и страдает психическими расстройствами.
Во время следствия мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина изнасиловал двоих девочек.
Читайте также: В Запорожье девушка заявила об изнасиловании.
Жуткий случай произошел в Васильевке. Женщина обнаружила в своем доме раздетую дочку и знакомого. Как оказалось мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, которая ко всему с детства является инвалидом и страдает психическими расстройствами.
Во время следствия мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина изнасиловал двоих девочек.
Читайте также: В Запорожье девушка заявила об изнасиловании.
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