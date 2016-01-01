Проект будет реализовываться в Запорожье второй год подряд. Интерес к нему очевиден и еще с прошлого года осталось немало нереализованных предложений от запорожцев. Об этом сегодня говорили во время заседания постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджетной политике.Проект, реализация которого предполагается за счет средств Общественного бюджета, может представить любой запорожец, заинтересованный в благоустройстве родного города.В ближайшее время члены комиссии представят общественности, как будет выглядеть процедура голосования за самый актуальный проект. Предложения, набравшие больше голосов будут реализовываться за счет предусмотренных десяти миллионов.Напомним, идея проведения конкурса родилась у депутата Запорожского горсовета от Оппозиционного блока, председателя постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджетной политики Руслана Божко.