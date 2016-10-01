Гостями творческой встречи станут руководитель клуба авторской песни " Ключ " , автор и исполнитель Александр Редич (Ирпень) и запорожанка Татьяна Знаемская.- Татьяна Знаемская прочтет стихи разных поэтов, - "Индустриалке" сообщил президент клуба "Островок" Александр Супрун. - Она хороший знаток поэзии и просто замечательно читает стихи! Но большую часть времени творческой встречи будет отдано иногороднему гостю Александру Редичу. К слову, он также является преподавателем в Национальном университете государственной налоговой службы Украины.Это будет встреча с живым общением, без микрофонов. Гости выступят в первых двух отделениях. Состоится и третье отделение с неформальным общением и небольшим фуршетом. К слову, свое присутствие на " Вечере при свечах " уже подтвердили известные в Запорожье музыканты и поэты. У них будет возможность выступить в третьем тайме вечеринки с гитарой и стихами по круг. Показать свои творческие возможности смогут все желающие.Напомним, что 4 и 5 марта в Запорожье состоится фестиваль авторской песни " Мартовский кот " , организованный клубом " Островок " . Подробности читайте в " Индустриалке " позже.