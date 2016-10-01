Запорожский городской клуб авторской песни "Островок" приглашает на очередной квартирник "Вечер при свечах".
Гостями творческой встречи станут руководитель клуба авторской песни "Ключ", автор и исполнитель Александр Редич (Ирпень) и запорожанка Татьяна Знаемская.
- Татьяна Знаемская прочтет стихи разных поэтов, - "Индустриалке" сообщил президент клуба "Островок" Александр Супрун. - Она хороший знаток поэзии и просто замечательно читает стихи! Но большую часть времени творческой встречи будет отдано иногороднему гостю Александру Редичу. К слову, он также является преподавателем в Национальном университете государственной налоговой службы Украины.
Это будет встреча с живым общением, без микрофонов. Гости выступят в первых двух отделениях. Состоится и третье отделение с неформальным общением и небольшим фуршетом. К слову, свое присутствие на "Вечере при свечах" уже подтвердили известные в Запорожье музыканты и поэты. У них будет возможность выступить в третьем тайме вечеринки с гитарой и стихами по круг. Показать свои творческие возможности смогут все желающие.
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"Вечер при свечах" состоится 25 февраля, начало в 16.00.
Количество мест ограничено, все желающие побывать на квартирнике могут записаться по телефонам 066-737-93-82, 096-360-88-08, 093-906-93-38.
Напомним, что 4 и 5 марта в Запорожье состоится фестиваль авторской песни "Мартовский кот", организованный клубом "Островок". Подробности читайте в "Индустриалке" позже.
Гостями творческой встречи станут руководитель клуба авторской песни "Ключ", автор и исполнитель Александр Редич (Ирпень) и запорожанка Татьяна Знаемская.
- Татьяна Знаемская прочтет стихи разных поэтов, - "Индустриалке" сообщил президент клуба "Островок" Александр Супрун. - Она хороший знаток поэзии и просто замечательно читает стихи! Но большую часть времени творческой встречи будет отдано иногороднему гостю Александру Редичу. К слову, он также является преподавателем в Национальном университете государственной налоговой службы Украины.
Это будет встреча с живым общением, без микрофонов. Гости выступят в первых двух отделениях. Состоится и третье отделение с неформальным общением и небольшим фуршетом. К слову, свое присутствие на "Вечере при свечах" уже подтвердили известные в Запорожье музыканты и поэты. У них будет возможность выступить в третьем тайме вечеринки с гитарой и стихами по круг. Показать свои творческие возможности смогут все желающие.
***
"Вечер при свечах" состоится 25 февраля, начало в 16.00.
Количество мест ограничено, все желающие побывать на квартирнике могут записаться по телефонам 066-737-93-82, 096-360-88-08, 093-906-93-38.
Напомним, что 4 и 5 марта в Запорожье состоится фестиваль авторской песни "Мартовский кот", организованный клубом "Островок". Подробности читайте в "Индустриалке" позже.
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