По сообщению отдела коммуникации полиции Запорожской области, завтра, 23 февраля, с 13:00 до 15:00 руководитель главка проведет встречу с общественностью в Бердянске. Мероприятие состоится в Бердянской районной государственной администрации (пр. Победы, 3).Жителей Бердянска и Бердянского района, которым есть что сказать о работе местной полиции, приглашают предварительно записаться по телефону (061 53) 4-72-02.Остается добавить, что аналогичные встречи с общественностью Олег Золотоноша уже проводил в Днепрорудном и Васильевке, после чего последовали кадровые решения по руководителям местных подразделений полиции.