На базе запорожского дворца спорта ПАО "ЗТР" состоялись игры 3 тура чемпионата Украины по гандболу среди юношей 2000-2001 г.р. участие в нем принимает шестерка сильнейших команд страны, которая определилась по итогам зональных раундов.
Среди коллективов, которые ведут борьбу за медали половина – запорожские. Это СДЮШОР "ЗТР", СДЮШОР им.Лагутина и ДЮСШ№3. Конкуренцию им составляют броварское училище физкультуры - БВУФК (Киевская обл), киевский спортивный лицей-интернат - КСЛИ (Киев) и ДЮСШ города Южный.
Победы во всех матчах одержали в Запорожье гандболисты из Броваров. Команда БВУФК уверенно лидирует в первенстве, после трех сыгранных туров, и уже гарантировала себе "золото" национального первенства.
- Я не скажу, что были легкие игры, - поделился впечатлениями главный тренер команды БВУФК Владимир Ковальчук. - И с "Мотором" (ДЮСШ№3, - прим.ред) и с Южным была очень тяжелая игра. Со школой Лагутина первая игра была очень тяжелая. Особенно первые таймы были такие мяч в мяч. Но, думаю, сказалось, что у нас лучше физическая подготовка. Поэтому мы выдержали.
Хорошо прошел домашний тур и для воспитанников запорожской ДЮСШ№3. Ребята проиграли только броварчанам. Во всех остальных играх одержали победы, и подошли к решающему этапу на втором месте турнирной таблицы.
Отобрать второе место у земляков попробуют воспитанники СДЮШОР "ЗТР" под руководством Владимира Величко. На родном паркете ребята одержали три победы, дважды проиграли, и по количеству набранных очков пока идут на третьем месте.
- Все решится в Броварах, - говорит главный тренер команды СДЮШОР "ЗТР" Владимир Величко. - В игре ДЮСШ"3 – ЗТР. Если мои ребята выиграют больше трех мячей, они будут вторыми. Если нет – третьи. С третьего места нас уже точно никто не подвинет.
Национальное первенство для ребят этой возрастной категории - возможность проявить себя. Ведь они ученики выпускных классов, и вскоре будут искать себе профессиональные клубы.
Запорожские гандболисты чувствуют себя уверенно - в городе сегодня действует четыре коллектива элитного дивизиона, и еще несколько полупрофессиональных команд. Между тем наставники школ из других городов озабочены судьбой своих подопечных. Ведь ни Бровары ни Южный уже не имеют собственных гандбольных клубов.
- Когда у нас был "Будивельник" Бровары – мы готовили под них. Но команда распалась. Поступят предложения будем обсуждать. Прошлые мои два воспитанника за ЗНТУ-ЗАС играют, один в ЗТР – Денис Исанчук. Так потихоньку устраиваем ребят, но хотелось бы конечно чтоб таких примеров было больше, - отметил тренер команды БВУФК Владимир Ковальчук.
Заключительный тур чемпионата Украины по гандболу среди юношей 2000-2001 г.р. состоится в Броварах. Игры начнутся 19 марта.
Результаты 3 тура чемпионата Украины по гандболу среди юношей 2000-2001 г.р. Группа "А". Запорожье
БВУФК (Киевская обл) – ДЮСШ№3(Запорожская обл) 37:23
ДЮСШ№3(Запорожская обл) - СДЮШОР "ЗТР" (Запорожская обл) 25:23
СДЮШОР "ЗТР" - СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) 35:25
СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) - КСЛИ (Киев)27:30
БВУФК (Киевская обл) - СДЮШОР "ЗТР" (Запорожская обл) 33:22
ДЮСШ№3(Запорожская обл) - СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) 35:27
СДЮШОР "ЗТР" (Запорожская обл) - ДЮСШ Южный 36:29
СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) – ДЮСШ Южный 31:29
ДЮСШ Южный - КСЛИ (Киев) 24:33
БВУФК (Киевская обл) - СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) 35:22
СДЮШОР "ЗТР" (Запорожская обл) - КСЛИ (Киев) 39:27
ДЮСШ№3(Запорожская обл) - ДЮСШ Южный 37:20
БВУФК (Киевская обл) - ДЮСШ Южный 29:16
ДЮСШ№3(Запорожская обл) - КСЛИ (Киев) 34:24
БВУФК (Киевская обл) - КСЛИ (Киев) 40:17
СДЮШОР "ЗТР" (Запорожская обл) ДЮСШ№3(Запорожская обл)
СДЮШОР им.Лагутина (ДЮСШ№3(Запорожская обл)
Текст и фото – Ирина Гейм
Среди коллективов, которые ведут борьбу за медали половина – запорожские. Это СДЮШОР "ЗТР", СДЮШОР им.Лагутина и ДЮСШ№3. Конкуренцию им составляют броварское училище физкультуры - БВУФК (Киевская обл), киевский спортивный лицей-интернат - КСЛИ (Киев) и ДЮСШ города Южный.
Победы во всех матчах одержали в Запорожье гандболисты из Броваров. Команда БВУФК уверенно лидирует в первенстве, после трех сыгранных туров, и уже гарантировала себе "золото" национального первенства.
- Я не скажу, что были легкие игры, - поделился впечатлениями главный тренер команды БВУФК Владимир Ковальчук. - И с "Мотором" (ДЮСШ№3, - прим.ред) и с Южным была очень тяжелая игра. Со школой Лагутина первая игра была очень тяжелая. Особенно первые таймы были такие мяч в мяч. Но, думаю, сказалось, что у нас лучше физическая подготовка. Поэтому мы выдержали.
Хорошо прошел домашний тур и для воспитанников запорожской ДЮСШ№3. Ребята проиграли только броварчанам. Во всех остальных играх одержали победы, и подошли к решающему этапу на втором месте турнирной таблицы.
Отобрать второе место у земляков попробуют воспитанники СДЮШОР "ЗТР" под руководством Владимира Величко. На родном паркете ребята одержали три победы, дважды проиграли, и по количеству набранных очков пока идут на третьем месте.
- Все решится в Броварах, - говорит главный тренер команды СДЮШОР "ЗТР" Владимир Величко. - В игре ДЮСШ"3 – ЗТР. Если мои ребята выиграют больше трех мячей, они будут вторыми. Если нет – третьи. С третьего места нас уже точно никто не подвинет.
Национальное первенство для ребят этой возрастной категории - возможность проявить себя. Ведь они ученики выпускных классов, и вскоре будут искать себе профессиональные клубы.
Запорожские гандболисты чувствуют себя уверенно - в городе сегодня действует четыре коллектива элитного дивизиона, и еще несколько полупрофессиональных команд. Между тем наставники школ из других городов озабочены судьбой своих подопечных. Ведь ни Бровары ни Южный уже не имеют собственных гандбольных клубов.
- Когда у нас был "Будивельник" Бровары – мы готовили под них. Но команда распалась. Поступят предложения будем обсуждать. Прошлые мои два воспитанника за ЗНТУ-ЗАС играют, один в ЗТР – Денис Исанчук. Так потихоньку устраиваем ребят, но хотелось бы конечно чтоб таких примеров было больше, - отметил тренер команды БВУФК Владимир Ковальчук.
Заключительный тур чемпионата Украины по гандболу среди юношей 2000-2001 г.р. состоится в Броварах. Игры начнутся 19 марта.
Результаты 3 тура чемпионата Украины по гандболу среди юношей 2000-2001 г.р. Группа "А". Запорожье
БВУФК (Киевская обл) – ДЮСШ№3(Запорожская обл) 37:23
ДЮСШ№3(Запорожская обл) - СДЮШОР "ЗТР" (Запорожская обл) 25:23
СДЮШОР "ЗТР" - СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) 35:25
СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) - КСЛИ (Киев)27:30
БВУФК (Киевская обл) - СДЮШОР "ЗТР" (Запорожская обл) 33:22
ДЮСШ№3(Запорожская обл) - СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) 35:27
СДЮШОР "ЗТР" (Запорожская обл) - ДЮСШ Южный 36:29
СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) – ДЮСШ Южный 31:29
ДЮСШ Южный - КСЛИ (Киев) 24:33
БВУФК (Киевская обл) - СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) 35:22
СДЮШОР "ЗТР" (Запорожская обл) - КСЛИ (Киев) 39:27
ДЮСШ№3(Запорожская обл) - ДЮСШ Южный 37:20
БВУФК (Киевская обл) - ДЮСШ Южный 29:16
ДЮСШ№3(Запорожская обл) - КСЛИ (Киев) 34:24
БВУФК (Киевская обл) - КСЛИ (Киев) 40:17
СДЮШОР "ЗТР" (Запорожская обл) ДЮСШ№3(Запорожская обл)
СДЮШОР им.Лагутина (ДЮСШ№3(Запорожская обл)
Текст и фото – Ирина Гейм
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