Среди коллективов, которые ведут борьбу за медали половина – запорожские. Это СДЮШОР " ЗТР " , СДЮШОР им.Лагутина и ДЮСШ№3. Конкуренцию им составляют броварское училище физкультуры - БВУФК (Киевская обл), киевский спортивный лицей-интернат - КСЛИ (Киев) и ДЮСШ города Южный.Победы во всех матчах одержали в Запорожье гандболисты из Броваров. Команда БВУФК уверенно лидирует в первенстве, после трех сыгранных туров, и уже гарантировала себе " золото " национального первенства.- Я не скажу, что были легкие игры, - поделился впечатлениями главный тренер команды БВУФК Владимир Ковальчук. - И с " Мотором " (ДЮСШ№3, - прим.ред) и с Южным была очень тяжелая игра. Со школой Лагутина первая игра была очень тяжелая. Особенно первые таймы были такие мяч в мяч. Но, думаю, сказалось, что у нас лучше физическая подготовка. Поэтому мы выдержали.Хорошо прошел домашний тур и для воспитанников запорожской ДЮСШ№3. Ребята проиграли только броварчанам. Во всех остальных играх одержали победы, и подошли к решающему этапу на втором месте турнирной таблицы.Отобрать второе место у земляков попробуют воспитанники СДЮШОР " ЗТР " под руководством Владимира Величко. На родном паркете ребята одержали три победы, дважды проиграли, и по количеству набранных очков пока идут на третьем месте.- Все решится в Броварах, - говорит главный тренер команды СДЮШОР " ЗТР " Владимир Величко. - В игре ДЮСШ " 3 – ЗТР. Если мои ребята выиграют больше трех мячей, они будут вторыми. Если нет – третьи. С третьего места нас уже точно никто не подвинет.Национальное первенство для ребят этой возрастной категории - возможность проявить себя. Ведь они ученики выпускных классов, и вскоре будут искать себе профессиональные клубы.Запорожские гандболисты чувствуют себя уверенно - в городе сегодня действует четыре коллектива элитного дивизиона, и еще несколько полупрофессиональных команд. Между тем наставники школ из других городов озабочены судьбой своих подопечных. Ведь ни Бровары ни Южный уже не имеют собственных гандбольных клубов.- Когда у нас был " Будивельник " Бровары – мы готовили под них. Но команда распалась. Поступят предложения будем обсуждать. Прошлые мои два воспитанника за ЗНТУ-ЗАС играют, один в ЗТР – Денис Исанчук. Так потихоньку устраиваем ребят, но хотелось бы конечно чтоб таких примеров было больше, - отметил тренер команды БВУФК Владимир Ковальчук.Заключительный тур чемпионата Украины по гандболу среди юношей 2000-2001 г.р. состоится в Броварах. Игры начнутся 19 марта.Результаты 3 тура чемпионата Украины по гандболу среди юношей 2000-2001 г.р. Группа " А " . ЗапорожьеБВУФК (Киевская обл) – ДЮСШ№3(Запорожская обл) 37:23ДЮСШ№3(Запорожская обл) - СДЮШОР " ЗТР " (Запорожская обл) 25:23СДЮШОР " ЗТР " - СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) 35:25СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) - КСЛИ (Киев)27:30БВУФК (Киевская обл) - СДЮШОР " ЗТР " (Запорожская обл) 33:22ДЮСШ№3(Запорожская обл) - СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) 35:27СДЮШОР " ЗТР " (Запорожская обл) - ДЮСШ Южный 36:29СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) – ДЮСШ Южный 31:29ДЮСШ Южный - КСЛИ (Киев) 24:33БВУФК (Киевская обл) - СДЮШОР им.Лагутина (Запорожская обл) 35:22СДЮШОР " ЗТР " (Запорожская обл) - КСЛИ (Киев) 39:27ДЮСШ№3(Запорожская обл) - ДЮСШ Южный 37:20БВУФК (Киевская обл) - ДЮСШ Южный 29:16ДЮСШ№3(Запорожская обл) - КСЛИ (Киев) 34:24БВУФК (Киевская обл) - КСЛИ (Киев) 40:17СДЮШОР " ЗТР " (Запорожская обл) ДЮСШ№3(Запорожская обл)СДЮШОР им.Лагутина (ДЮСШ№3(Запорожская обл)Текст и фото – Ирина Гейм