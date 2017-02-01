Сырьевая блокада железнодорожного сообщения с Донбассом наносит непоправимый урон экономике Украины, ее энергосистеме и промышленной отрасли. Энергосистема Украины испытывает острой дефицит энергетических углей, что несет угрозу веерных отключений. Металлургические предприятия отрасли останавливаются на фоне дефицита коксующихся углей. Трудовой коллектив предприятия крайне обеспокоен последствиями блокады: в частности, образовавшимся дефицитом углей, необходимых для работы украинских ТЭС. Чрезвычайное положение в энергетике – это первый шаг к веерным отключениям, которые повлекут за собой остановку производства, потерю заказов, существенное падение заработных плат, снижение налоговых отчислений и валютной выручки." Промышленные предприятия и население будут оставаться без света, что угрожает возникновением техногенной и гуманитарной катастроф " , - отмечено в обращении трудового коллектива ПАО " Запорожсталь " .Каждая украинская семья ощутит последствия блокады на себе – в своем доме, на своем семейном бюджете, уверены металлурги. Люди буквально потеряют свет, тепло, воду – это означает полный коллапс всей системы жилищно-коммунального хозяйства, свей инфраструктуры и экономики в целом.Металлурги " Запорожстали " призывают городского голову и весь депутатский корпус горсовета отреагировать на сложившуюся ситуацию и принять все возможные меры для прекращения блокирования железнодорожного сообщения на Донбассе, сообщает пресс-центр ПАО " Запорожсталь " .