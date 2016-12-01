Завтра, 23 февраля, с 15:00 до 17:00 на городском " Телефоне Доверия " 15-84 состоится " горячая линия " на тему: " Психологическая поддержка, юридическая помощь, содействие в трудоустройстве, социальное сопровождение " .На вопросы запорожцев ответят представители Общественного центра гуманитарной и психосоциальной поддержки населения." Горячая линия " будет работать по стационарному телефону 15-84 и номерам мобильных операторов: 095-845-15-84, 067-515-15-84, 063-404-92-84 (разговор оплачивается согласно условиям тарифного пакета), сообщает сайт мэрии.