На городском "Телефоне Доверия" пройдет очередная "горячая линия".
Завтра, 23 февраля, с 15:00 до 17:00 на городском "Телефоне Доверия" 15-84 состоится "горячая линия" на тему: "Психологическая поддержка, юридическая помощь, содействие в трудоустройстве, социальное сопровождение".
На вопросы запорожцев ответят представители Общественного центра гуманитарной и психосоциальной поддержки населения.
"Горячая линия" будет работать по стационарному телефону 15-84 и номерам мобильных операторов: 095-845-15-84, 067-515-15-84, 063-404-92-84 (разговор оплачивается согласно условиям тарифного пакета), сообщает сайт мэрии.
Завтра, 23 февраля, с 15:00 до 17:00 на городском "Телефоне Доверия" 15-84 состоится "горячая линия" на тему: "Психологическая поддержка, юридическая помощь, содействие в трудоустройстве, социальное сопровождение".
На вопросы запорожцев ответят представители Общественного центра гуманитарной и психосоциальной поддержки населения.
"Горячая линия" будет работать по стационарному телефону 15-84 и номерам мобильных операторов: 095-845-15-84, 067-515-15-84, 063-404-92-84 (разговор оплачивается согласно условиям тарифного пакета), сообщает сайт мэрии.
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