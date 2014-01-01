В Запорожье выявили первый случай заболевания вирусом африканской чумы.
Об этом "Индутриалке" сообщил заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области Сергей Дегтяренко.
Сейчас в Запорожье проходит заседание противоэпизоотической комиссии, которая была экстренно собрана именно из-за этого случая. Подробности читайте на сайте "Индустриалки" в ближайшее время.
Напомним, в 2012 году в Приазовском районе в первые в Украине был зафиксирован АЧС. Запорожская область оставалась один из немногих регионов, в котором успешно противостояли появлению африканской чумы уже более трех лет.
Читайте также: Чем для запорожцев опасен вирус африканской чумы.
Об этом "Индутриалке" сообщил заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области Сергей Дегтяренко.
Сейчас в Запорожье проходит заседание противоэпизоотической комиссии, которая была экстренно собрана именно из-за этого случая. Подробности читайте на сайте "Индустриалки" в ближайшее время.
Напомним, в 2012 году в Приазовском районе в первые в Украине был зафиксирован АЧС. Запорожская область оставалась один из немногих регионов, в котором успешно противостояли появлению африканской чумы уже более трех лет.
Читайте также: Чем для запорожцев опасен вирус африканской чумы.
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