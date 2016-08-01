Сотрудники полиции задержали парня, который только приобрел наркотическое вещество.
Молодой человек средь бела дня купил белый порошок прямо в центре Запорожья, возле торгового центра на проспекте Соборном. На место события выехал экипаж патрульной полиции. Копы изъяли у гражданина спичечный коробок, в котором был спрятан порошок.
На место события инспекторы вызвали следователей, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на трассе продавали наркотики.
Читайте также: В Запорожье наркоман с автоматом ворвался в детсад.
Молодой человек средь бела дня купил белый порошок прямо в центре Запорожья, возле торгового центра на проспекте Соборном. На место события выехал экипаж патрульной полиции. Копы изъяли у гражданина спичечный коробок, в котором был спрятан порошок.
На место события инспекторы вызвали следователей, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на трассе продавали наркотики.
Читайте также: В Запорожье наркоман с автоматом ворвался в детсад.
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